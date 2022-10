Tampil di Scream Or Dance, Weird Genius Sajikan Remix Soundtrack Anime untuk Wibu

ERA.id - Weird Genius sukses mengguncang panggung utama festival musik Halloween, Scream Or Dance yang diadakan di Beach City International Stadium, Jakarta, pada Jumat (28/10/2022). Mereka menampilkan berbagai remix lagu milik sendiri hingga dari soundtrack anime Jepang, yang membuat para penonton berjoget.



Reza Arap, Eka Gustiwana, dan Gerard Liu membuat penampilan mereka dengan remix lagu milik Lil Nas X, "Industry Baby". Reza sesekali juga menyapa para penonton dan mengajak mereka untuk menikmati musik yang disajikan.



"People are you ready? Let's go," teriak Reza Arap.



"Are you ready guys? Jump to the beat," lanjut Reza.



Pada pertengahan penampilan, Weird Genius pun menampilkan remix soundtrack anime Naruto "Blue Bird" dari Ikomonogakari. Sebelum memulai musik tersebut, sambil berdiri di atas meja DJ, Reza mengajak para penonton khususnya pecinta hal berkaitan dengan Jepang, wibu, untuk berjoget.



"Wibu mana wibu. Wibu angkat tangan wibu," kata Reza Arap, yang disambut dengan teriakan penonton.



Penampilan Weird Jenius dilanjutkan dengan menampilkan lagu mereka, mulai dari "Sweet Scar", hingga "Lathi". Tak hanya itu, mereka juga membawakan lagu milik Gayle "abcdefu", yang sukses memeriahkan suasana Halloween di festival Scream Or Dance.