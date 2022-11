Gokil! Tiket Konser BLACKPINK Dijual Calo Hingga Rp25 Juta, Orang Dalam Terseret, Promotor Beri Klarifikasi

ERA.id - Harga tiket konser BLACKPINK Born Pink in Jakarta mendadak melambung tinggi dan menimbulkan keresahan di kalangan penggemar. iMe Indonesia sebagai promotor konser pun langsung memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.



Melambungnya harga ini diketahui tidak lama setelah tiket konser BLACKPINK dinyatakan habis terjual hanya dalam hitungan menit. Dari enam kategori yang tersedia dengan harga Rp1,3 juta hingga Rp3,8 juta ludes terjual sejak dibuka pada 15 November 2022.



Penggemar BLACKPINK alias BLINK yang kehabisan tiket pun terpaksa membeli melalui perantara orang kedua atau calo. Tetapi yang membuat BLINK terkejut ialah harga yang diberikan calo mencapai puluhan juta rupiah.



Dalam sebuah utas di Twitter oleh akun @jsboyfie dijelaskan bahwa banyak calo yang menjual tiket konser BLACKPINK dengan harga tak wajar. Kategori platinum misalnya, harga yang seharusnya hanya Rp3,4 juta dijual seharga Rp25 juta.



"Mohon maaf, ini partner kantor ada yang nawarin tiket BLACKPINK platinum Rp25 juta, motor satu lunas. Udahlah Rp25 juta, platinum lagi. Udahlah mending nonton wayang aja," tulis pesan yang tertera.



"Apa-apaan Rp25 juta. Itu jual apa gimana judulnya? Mending nggak deh. Nambah Rp5 juta lagi gue udah bisa umroh itu mak. Kali aja @lalalalisa_m dapat hidayah, terus kita ketemu disana ya kan," lanjutnya.



Tak sampai di situ, para calo yang mencuri kesempatan pun semakin marak lantaran melihat tingginya permintaan. Bahkan tiket konser BLACKPINK kategori VIP dijual bebas dengan harga Rp15 juta di salah satu platform belanja online.



"Padahal sopi nya udah sopi mol dan dia jual produk kecantikan, bisa-bisa nya keluar batas, btw sok yang mau VIP 15jeti HAHAHA," tulis akun @jsboyfie.



Kemudian akun tersebut juga menemukan salah seorang penjual tiket BLACKPINK yang mengklaim dirinya memiliki seorang kenalan yang bekerja di iMe Indonesia, promotor konser Jennie Cs. Dalam klaim akun @aurynlarisa, ia mengaku memiliki tiket kategori 2, kategori 3, dan juga platinum dengan stok yang banyak.



"For sale tiket kategori 2, kategori 3, dan platinum ready banyak by ordal (orang dalam). Dm fot more info ya," kata @aurynlarisa.



Menanggapi keriuhan tiket konser BLACKPINK yang melambung tinggi dan klaim tidak mendasar, pihak iMe Indonesia pun langsung angkat bicara. Promotor menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan apa pun dengan akun @aurynlarisa.



"Halo semuanya, kami ingin membuat klarifikasi. Kami tidak memiliki koneksi ke akun ini. Harap hanya membeli tiket dari mitra penjualan tiket resmi," demikian pernyataan iMe Indonesia.

Sebelumnya influencer Michelle Halim juga kedapatan menjual tiket konser BLACKPINK seharga Rp12 juta untuk kategori VIP. Ia pun langsung mendapat hujatan dari BLINK setelah secara terang-terangan menjual dengan harga tinggi.



Dalam pantauan tim Era, sejauh ini tiket konser BLACKPINK untuk hari pertama dan kedua sudah habis terjual. Di mana pembelian tiket dilakukan dalam dua waktu, 14 November 2022 untuk membership dan 15 November 2022 untuk umum.