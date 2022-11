Proses Penjualan Tiket Kacau, Ticketmaster Minta Maaf ke Taylor Swift dan Penggemarnya

ERA.id - Perusahaan penjualan tiket, Ticketmaster meminta maaf kepada Taylor Switf dan penggemarnya. Ini dilakukan atas kacaunya proses penjualan tiket konser Taylor Swift yang bertajuk The Eras Tour, yang membuat server kacau hingga akhirnya penjualan dibatalkan.



"Kami berusaha keras untuk membuat pembelian tiket semudah mungkin bagi para penggemar, tapi hal itu tidak berlaku bagi banyak orang yang mencoba membeli tiket untuk The Eras Tour Taylor Swift," ujar Ticketmaster dilansir dari People.



"Pertama kami ingin meminta maaf kepada Taylor dan semua penggemarnya terutama mereka yang memiliki pengalaman buruk saat mencoba membeli tiket," tuturnya.



Sebelumnya, Ticketmaster mengatakan bahwa server mereka kacau saat penjualan tiket presale tur Taylor Swift. Mereka mengatakan baru pertama kali mengalami kekacauan serves, karena banyaknya orang yang mengakses untuk membeli tiket.



"Secara historis, ada permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan jutaan orang muncul untuk membeli tiket Taylor Swift Tix Presale," ucap Ticketmaster.



Seperti diketahui, penjualan tiket umum Taylor Swift The Eras Tour di Amerika Serikat yang dijadwalkan pada 18 November 2022 lalu terpaksa dibatalkan. Ini dilakukan karena server Ticketmaster yang kacau saat penjualan tiket presale menyebabkan tiket terjual banyak, tidak seperti yang direncanakan.



"Itulah efek Taylor Swift. Situs kami semestinya dibuka untuk 1,5 juta penggemar Taylor Swift yang terverifikasi. Namun, kami memiliki 14 juta orang yang masuk ke situs, termasuk bot, yang seharusnya tidak terjadi. Ini melebihi ekspektasi," ujar CEO Liberty Media, pemilik saham terbesar Live Nation Entertainment yang menaungi Ticketmaster.



Dengan jumlah tiket yang terjual banyak di presale, Ticketmaster mengatakan persediaan tiket yang tersisa tidak akan mencukupi untuk dijual di penjualan secara umum. Sementara itu, Taylor Swift sendiri sudah mengetahui hal ini dan berusaha untuk memperbaikinya demi penggemar.