Bermacam Keunikan Konser Wezeer di Soundrenaline 2022, Mulai dari Bilang 'Kamu Nanya?'

ERA.id - Grup band Weezer berupaya untuk mendekatkan diri dengan fansnya di Indonesia, saat manggung pada hari pertama Soundrenaline 2022 di Ancol, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).



Cuplikannya aksinya viral saat membawakan lagu "Anak Sekolah" milik mendiang Chrisye. Sebelum melantunkan lagu tersebut, vokalis Weezer Rivers Cuomo sempat mengucapkan kata-kata yang popular di Indonesia seperti "Aman bro?" hingga "Kamu naenyea" yang viral di media sosial.



"Lagu yang berikutnya saya akan menyanyikan 'Anak Sekolah'," kata Rivers.



Sepanjang pertunjukan, Rivers berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan cukup fasih dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya.



Rivers juga mengatakan 'Assalamualaikum' ketika pertama kali menyapa penonton. Ucapan tersebut langsung disambut hangat oleh semua orang yang berada di panggung utama Soundrenaline.



"Assalamulaikum! Selamat malam bestie," ujar Rivers.



Pertunjukan malam ini dibuka dengan lagu "My Name Is Jonas". Kehadiran Weezer adalah yang paling dinantikan malam ini.



Band yang terdiri dari Rivers Cuomo (vokalis dan gitaris), Patrick Wilson (drum), Matt Sharp (bass), dan Jason Cropper (gitar) ini pun seperti memiliki kesan tersendiri kepada penggemarnya di Indonesia.



"Selamat datang di konser ini, ini bakal seru. Kami senang datang ke sini, kami terakhir ke sini 9 tahun lalu, kalian suka Weezer juga bro," katanya.



Lagu-lagu hits Weezer yang dibawakan dalam pertunjukan malam ini adalah "Beverly Hills", "Hash Pipe", "Pork & Beans", "Teenage Dirtbag", "Island in The Sun", dan "Say It Ain't So".



Weezer juga membawakan "Africa" milik Toto dan lagu terbarunya "What Happen After You".



"Terima kasih semuanya, Weezer cinta Indonesia. Kalian senang? Cabut dulu ya, dadah bestie, ada yang mau ke Dufan," ujar Rivers.



Pertunjukan pun ditutup dengan "Buddy Holy", yang menandakan Soundrenaline 2022 hari pertama berakhir.