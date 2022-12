Satu-satunya Artis Korea, BLACKPINK Masuk Daftar 'The 100 Best Songs of 2022' Billboard

ERA.id - BLACKPINK masuk dalam daftar The Best Songs of 2022 milik Billboard, yang diumumkan pada Rabu (7/12/2022). BLACKPINK juga menjadi satu-satunya artis Korea Selatan yang masuk dalam daftar pilihan staf Billboard tersebut di tahun ini.



Daftar tersebut menyoroti pilihan para staf dari lagu-lagu favorit di tahun 2022 ini. Selain yang dirilis tahun ini, daftar itu juga termasuk lagu yang mencapai pubcak di Billboard Hot 100 di 2022.



Lagu utama "Shut Down" dalam album terbaru BLACKPINK, Born Pink, sukses menempati posisi ke-91 pada daftar tersebut. Perwakilan Billboard, Glenn Rowley, mengatakan bahwa lagu itu membawa girl group K-Pop ke tingkat berbeda.



"BLACKPINK mungkin telah memulai album kedua mereka Born Pink dengan rasa 'Pink Venom', tetapi girl group K-Pop mengangkat sesuatu yang terbaru ke tingkat lebih tinggi dengan 'Shut Down'," ujar Glenn Rowley, dilansir dari Soompi.



Glenn menyebut perpaduan musik klasik dan modern di lagu "Shut Down" memberikan kesan yang sempurna. Dengan lagu itu, para member BLACKPINK semakin mengukuhkan takhta sebagai girl group terbesar saat ini.



"Perpaduan hip hop yang memantul dengan sampel konser biola Niccolo Paganini tahun 1862 'La Campanella' terbukti cerdik. Ini Rose, Lisa, Jisoo, dan Jennie menegaskan status mereka sebagai girl group terbesar di dunia," lanjut Glenn.



Sementara itu, selama seminggu belakangan, BLACKPINK memang banyak menuai sorotan, mulai dari Rolling Stone, YouTube, Spotify, YouTube, hingga Billboard berkat single "Shut Down" dan "Pink Venom". Terbaru BLACKPINK dinobatkan jadi Entertainer of the Year versi majalah TIME, dan mereka menjadi girl group pertama yang mendapatkan gelar tersebut.