Raih Dua Penghargaan di MTV VMA 2023, BLACKPINK Cetak Rekor Baru

ERA.id - BLACKPINK sukses memenangkan dua penghargaan di MTV Video Music Awards (VMA) 2023. Mereka memenangkan penghargaan dalam kategori Group of the Year dan Best Choreography, berkat lagu "Pink Venom".

Dengan penghargaan tersebut, girl group beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini sukses mencetak rekor baru. Dilansir dari Kbizoom, BLACKPINK menjadi grup musik wanita pertama yang memenangkan Group of the Year sejak TLC 24 tahun yang lalu.

Tak hanya itu, BLACKPINK juga mencetak sejarah sebagai girl group asal Asia pertama yang memenangkan penghargaan untuk kategori-kategori tersebut di MTV VMA.

BLACKPINK sendiri tidak menghadiri gelaran MTV VMA 2023 yang diadakan di Prudential Center, Newark, New Jersey pada Selasa (12/9/2023). Tidak diketahui alasan mereka berhalangan hadir, tetapi penggemar menduga karena waktunya yang berdekatan dengan jadwal konser tur mereka.

Diketahui, BLACKPINK akan menggelar konser di Seoul, Korea Selatan, pada 16 dan 17 September 2023 mendatang. Konser tersebut akan menjadi rangkaian penutup dari tur Born Pink yang sudah dimulai sejak Oktober 2022 lalu.

Sementara itu, sebelumnya BLACKPINK juga sudah memenangkan penghargaan di MTV VMA untuk kategori Song of the Summer dengan lagu "How You Like That" pada 2020.

Pada MTV VMA 2022, BLACKPINK juga memenangkan Best Metaverse Performance dan Lisa memenangkan kategori solo Best K-Pop.