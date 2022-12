Simak Daftar Pemenang Asia Artist Awards 2022 di Sini, Ada Lyodra Ginting Juga

ERA.id - Dalam gelaran Asia Artist Awards 2022 yang diselenggarakan kemarin, Selasa 13 Desember 2022, ada banyak aktris, aktor, dan musisi yang masuk dalam daftar pemenang.

Bahkan, ada nama musisi Indonesia yang termasuk di dalamnya. Dalam daftar pemenang Asia Artist Awards 2022 yang diadakan di Nippon Gaishi Hall Nagoya, Jepang, Lyodra Ginting ditetapkan sebagai pemenang untuk penghargaan Asia Celebrity.

Lyodra meraih penghargaan Asia Celebrity dari ajang Asia Artist Awards 2022. (Foto: Instagram/@lyodraofficial)

Selain Lyodra, masih ada banyak musisi, aktris, dan aktor yang meraih penghargaan lain dalam pagelaran bergengsi tersebut.

Daftar Pemenang Asia Artist Awards 2022

Lantas, siapa saja pemenang Asia Artist Awards 2022 kemarin? Simak daftarnya di bawah ini.

Pemenang 6 Daesang:

- Daesang - Actor of the Year: Lee Junho 2PM

- Daesang - Performance of the Year: NewJeans

- Daesang - Stage of the Year: Lim Young Woong

- Daesang - Singer of the Year: SEVENTEEN

- Daesang - Song of the Year: IVE (“LOVE DIVE”)

- Daesang - Album of the Year: Stray Kids

Pemenang 26 Kategori Lainnya

1. Best Artist (Singer): ITZY, THE BOYZ, THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

2. Best Artist (Actor): Han So Hee, Park Min Young, Seo In Guk

3. Best Actor : Kim Sejeong, Kwon Yuri Girls’ Generation, Lee Jae Wook, Lee Jun Young U-KISS

4. Best Choice (Singer): KARD, Kep1er, PENTAGON, Stray Kids, WJSN CHOCOME

5. Best Choice (Actor): Kim Seon Ho

6. Best Musician: Choi Ye Na, LE SSERAFIM, TREASURE, NiziU, Peck Palitchoke

7. Best Acting Performance: Bona WJSN, Choi Siwon Super Junior, Hwang Minhyun, Kim Young Dae

8. Fabulous Award : Lim Young Woong, SEVENTEEN

9. Scene-Stealer Award: Ryu Kyung Soo

10. Best New Artist (Singer) : IVE, LE SSERAFIM, NewJeans

11. Best New Actor : Kang Daniel, Seo Bum June

12. Asia Celebrity (Singer) : ITZY, BE:FIRST, Lyodra

13. Asia Celebrity (Actor) : Kim Seon Ho, Kwon Yuri Girls’ Generation, Billkin, PP Krit

14. Emotive Award (Singer) : CRAVITY, NMIXX

15. Emotive Award (Actor): Na In Woo

16. Hot Trend (Singer) : IVE, Lim Young Woong, SEVENTEEN, NiziU

17. Hot Trend (Actor) : Lee Junho 2PM, Park Min Young

18. AAA Icon (Singer) : AleXa, VERIVERY

19. AAA Icon (Actor): Im Jae Hyuk

20. New Wave Award (Singer) : Kep1er, NMIXX, TEMPEST

21. New Wave Award (Actor) : Choi Siwon Super Junior, Hwang Minhyun

22. IdolPlus Popularity Award (Singer): BTS

23. IdolPlus Popularity Award (Actor): Kim Seon Ho

24. DCM Popularity Award (Singer) : BLACKPINK, Lim Young Woong

25. DCM Popularity Award (Actor) : Kim Sejeong, Kim Seon Ho

26. Best Achievement: Kwon Yuri Girls’ Generation

27. AAA Potential (Singer) : Billlie, KINGDOM, LIGHTSUM, TFN

28. AAA Potential (Actor): Kang Daniel

29. AAA Focus (Singer) : ATBO, Lapillus, TRENDZ

30. AAA Focus (Actor): Ju Haknyeon THE BOYZ

31. Best Producer: Seo Hyun Joo

Nah, demikianlah daftar pemenang Asia Artist Awards 2022 yang digelar Selasa kemarin. Kira-kira, siapa artis favorit kamu yang masuk ke dalam daftar?

