7 Rapper Tercepat di Dunia, Ada Bintang K-Pop

Tanpa mengesampingkan kreativitas, rima, dan nada, salah satu ukuran kehebatan seorang rapper adalah kecepatan dalam mengucapkan lirik. Terkait hal itu, ada beberapa orang yang masuk jajaran rapper tercepat di dunia.

Rapper tentu tidak sekadar mengucapkan kata dengan cepat, tetapi juga harus memperhatikan kesinambungan pesan dan hal-hal lain terkait rap sehingga enak didengar. Dikutip Era dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa rapper yang bisa disebut sebagai yang tercepat di dunia.

Daftar Rapper Tercepat di Dunia

· Eminem

Nama Eminem tak bisa diabaikan saat membicarakan musik hiphop. Tercatat, Eminem pernah menjadi pemegang rekor rapper tercepat. Rapper asal Detroit ini bahkan melampaui rekornya sendiri melalui salah satu nomor di album terbarunya, Music to Ber Murderd By yang dirilis pada 2020.

Kecepatan rap Eminem pada lagu “Godzilla” mematahkan rekor rapper tercepat sebelumnya. Dalam lagu “Rap God”, Eminem menyajikan verse tercepat 9,6 silabel per detik (SPS).

Sementara, dalam verse ketiga lagu “Godzilla”, Eminem mengucapkan 229 kata selama 30 detik atau 7,6 kata per detik. Dalam bentuk silabel, rap Eminem dalam lagu terebut berhasil mengucapkan 339 silabel dalam 30 detik atau 11,3 per detik.

· Twista

Twista juga termasuk salah satu rapper tercepat di dunia. Catatan Guiness World Record 1992 menunjukkan, rapper asal Chicago ini adalah salah satu rapper tercepat setelah berhasil mengucapkan 598 kata dalam 55 detik atau 10,8 kata per detik.

Twista mencatatkan diri sebagai rapper tercepat di dunia melalui debut singlenya berjudul “Mista Tung Twista”. Sejak debut tersebut, kecepatan rap­-nya tidak pernah menurun.

· Changbin dari Stray Kids

Changbin Stray Kid (Twitter @Stray_Kids_JP)

Changbin merupakan rapper utama Stray Kids. Dia bisa disebut sebagai salah satu rapper tercepat di dunia. Artis dari Korea Selatan ini bisa melakukan rap dengan kecepatan 11,13 SPS.

· Zico dari Block B

Masih dari Korea Selatan, nama Zico tampaknya layak menjadi salah satu rapper tercepat di dunia. Dia digandrungi oleh banyak fan karena kemampuan tersebut. Pelantun lagu “Any Song” ini tercatat mampu melakukan rap dengan kecepatan 10,13 SPS.

· Yelawolf

Yelawolf merupakan rapper dari Alabama, Amerika Serikat. Dia memasukkan unsur shouthern dixie ke dalam musik rap-nya dan menjadi salah satu rapper tercepat di dunia.

Dalam lagu “Worldwide Choppers”, kecepatan rap dari Yelawolf adalah 6,87 per detik. Secara keseluruhan, lagu terebut dinyanyikan dengan kecepatan 1543 kata per 329 detik atau 4,6 kata per detik.

· R.A. the Rugged Man

R.A. memiliki kemampuan aliterasi dan a double time flow (membuat tempo lagu 2 kali lebih cepat dari biasanya). Ia pun merupakan salah satu rapper tercepat di dunia setelah unjuk gigi saat berkolaborasi dengan Tech N9ne dan Krizz Kaliko dalam lagu “Holla-Yoo-Luh”.

· Zelo dari B.A.P

Beberapa artis dari Korea Selatan saat ini tidak hanya menampilkan wajah tampak dan suara bagus, tetapi juga kemampuan rap yang unggul. Zelo membuat para fan kagum dengan kemampuannya dalam rap.

Dalam lagu berjudul "Warrior", lead rapper dari B.A.P ini mampu melakukan rap dengan kecepatan 10,12 SPS. Tak heran jika dia menjadi salah satu rapper tercepat di dunia.