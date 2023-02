Meriahkan Malam Valentine, Konser Blue Satukan Cinta di Jakarta Lewat One Love

ERA.id - Blue sukses menggelar konsernya dengan membawakan 21 lagu di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Selasa (14/02/2023). Bertepatan dengan hari Valentine, konser ini mengusung tema “Blue Romantic Valentine Live In Jakarta".

Blue mengajak penggemar bernostalgia kembali ke tahun 2000-an dengan deretan lagu-lagu tentang cinta. Keempat personel yakni Duncan, Simon, Lee dan Antony sukses menghipnotis penonton dengan suara khas mereka.

Membuka konser dengan lagu pertama berjudul “Sorry Seems to Be The Hardest World”, salah satu personel menyapa penggemar dengan meneriakkan Jakarta.

"Good evening Jakarta!," teriak Lee Ryan.

Konser Blue di Jakarta, (Selasa 14/2/2023) (Dok. Era.id/Vessy)

Sapaannya pun langsung disambut dengan teriakan histeris para penonton karena melihat jari pria berusia 39 tahun tersebut membentuk lambang hati.

Selanjutnya Blue tampil enerjik menyanyikan lagu “You Make Me Wanna”, Best in Me”, “If You Comeback”, “Fly by”, “All Rise”, Blue juga menghadirkan “Bublin”, “Paradise”, “Breathe Easy”, dan ditutup oleh penampilan memukau dari lagu “One Love”.

“Jakarta I love you, selamat hari Valentine,” ujar Simon.

Konser Blue di Jakarta, (Selasa 14/2/2023) (Dok. Era.id/Vessy)

Di akhir korser, para personel Blue mengucapkan terimasih dan menyampaikan kesannya tampil di Jakarta.

“Terimakasih sudah datang. Ini adalah malam yang indah,” pekik Antony.

Blue merupakan grup vokal atau boyband yang terbentuk pada tahun 2000 serta telah merilis tiga album studio sebelum mengumumkan hiatus pada akhir 2004.