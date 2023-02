One Republic hingga Dean Lewis Akan Meriahkan Woke Up Fest 2023

ERA.id - CK Star Entertainment mengumumkan final line-up dari para musisi yang akan tampil di Woke Up Fest 2023, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (25/2/2023). One Republic akan menjadi salah satu artis utama yang tampil di Woke Up Fest 2023.

Woke Up Fest 2023 akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi yang tampil di festival ini mulai dari luar negeri hingga musisi lokal. Adapun yang tampil yakni One Republic, Dean Lewis, Tinashe, Man with a Mission, Jessia, Padi Reborn, Hivi, Kunto Aji, hingga Marion Jola.

Untuk daftar lengkap rundown acara dan jadwal penampilan musisinya akan diumumkan melalui website resmi dan Instagram @wokeupfest. Tiket festival ini juga masih tersedia untuk beberapa kategori.

"Semua tiket pre-sale sudah habis terjual. Saat ini masih tersedia kategori tiket normal, sebagai penyelenggara kami dari CK Star Entertainment sangat mengerti akan minat para pengunjung WUF nanti," tutur Head of Operations CK Star Entertainment, Soni Herlambang Wibisino pada keterangan resmi.

Nantinya festival ini akan memiliki dua panggung spektakuler, yakni Indoor Stage dan Outdoor Stage. Berbagai aktivitas menarik lainnya juga tersaji di festival musik ini, mulai dari fun games, brand activations, food & beverages, festival decorations serta music entertainment.

Sementara itu, tiket Woke Up Fest 2023 terbagi ke dalam beberapa kategori mulai dari Outdoor GA Only, GA Indoor dan Outdoor, hingga Premium GA. Sedangkan untuk harga tiket dibandrol mulai dari Rp700.000 sampai Rp1.125.000.