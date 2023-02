OneRepublic Akan ke Indonesia Lagi Usai Tampil di Woke Up Fest 2023

ERA.id - OneRepublic sukses menghibur sebagai penampil penutup di Woke Up Fest 2023 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (25/2). Tampil di acara puncak, band asal Amerika Serikat ini membawakan sejumlah lagu hits mereka yang membuat para penonton bernyanyi bersama.

Mereka membuka panggung dengan menyanyikan "Secrets" dan "Good Life". Mereka mengaku sangat antusias kembali membuat pertunjukkan di Indonesia dan menyanyikan lagu-lagu yang populer.

"Jakarta, ini sudah waktu yang lama. Kami super senang dan antusias bisa ada di sini malam ini. Malam ini kami akan menyanyikan lagu yang kalian tahu, karena itu fokus konser ini, untuk mendengar dari kalian," ujar sang vokalis, Ryan Tedder.

Usai menyapa penonton, OneRepublic kemudian menyanyikan lagu "Stop and Stare", dengan Ryan ikut bermain gitar. Penampilan dilanjutkan dengan membawakan lagu "Rescue Me", "Wherever I Go", "Love Runs Out", yang ramai disambut meriah penonton.

Mewakili rekan lainnya, Ryan Tedder mengaku sangat senang bisa menjadi salah satu musisi yang mengisi festival ini. Namun, ia juga berjanji OneRepublic akan kembali ke Indonesia dengan konser tunggal.

"Jakarta let's go c'mon. Waktu selanjutnya kami kembali ke sini, kami bahagia ada di festival, tapi kami akan melakukan headline show buat kalian semua," kata Ryan, kemudian menyanyikan lagu "I Lived".

Pada penampilan kali ini, OneRepublic menyanyikan total 14 lagu, termasuk lagu artis lain yang ditulis oleh Ryan Tedder, yakni "Hello" oleh Beyonce dan "Rumours Has It" oleh Adele. Mereka menutup panggung dengan membawakan lagu "Counting Stars" dan "If I Lose Myself".