Takjub Lihat Lautan Manusia di GBK, BLACKPINK Sebut Penonton Jakarta Terbesar di Tur Born Pink

ERA.id - BLACKPINK sukses menggelar konser hari pertamanya di Indonesia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (11/3/2023). Para penggemar atau biasa disapa Blinks hadir begitu ramai dan memenuhi stadion.

Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa membuka panggung mereka dengan menyanyikan lagu "How You Like That" dengan penuh koreografi. Mereka melanjutkan penampilan dengan lagu "Pretty Savage", "Whistle", "Don't Know What To Do", dan "Lovesick Girls".

Kemudian anggota BLACKPINK beristirahat sejenak dan menyapa para penggemar yang hadir. Mereka juga memperkenalkan diri masing-masing.

"Selamat datang di Born Pink Tour Jakarta. Hai, aku Jennie," kata Jennie mengawali sesi perkenalan, yang dilanjutkan oleh Jisoo, Rosé, dan Lisa.

Para member BLACKPINK juga berganti kostum sebelum melanjutkan penampilan dengan lagu "Kill This Love". Setelah menyanyikan lagu "Pink Venom", para member BLACKPINK menampilkan lagu solo masing-masing.

Setelah menyanyikan lagu "Typa Girl", mereka menyapa kembali para penonton dan mengaku begitu terpukau dengan banyaknya penggemar yang hadir. Rosé mengatakan bahwa Jakarta memiliki penonton terbanyak di tur konser Born Pink.

"Aku rasa ini penonton terbesar di tur kami ini," kata Rosé yang langsung disambut teriakan para penggemar yang hadir.

Lebih lanjut, BLACKPINK menutup panggung mereka dengan encore menyanyikan lagu "Yeah Yeah Yeah", "Stay", dan "As If It Your Last". Mereka juga mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia dengan semangat sebelum mengakhiri konser hari pertama di Jakarta.

"Terima kasih, terima kasih," kata para member bergantian.