BLACKPINK Tampil Solo, Pesona Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa Bikin Blink Histeris

ERA.id - BLACKPINK tak hanya tampil sebagai grup. Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa tampil solo di konser "Born Pink" World tour di Jakarta, Sabtu (11/3/2023). Penampilan keempat member BLACKPINK ini memancarkan pesonanya masing-masing di hadapan penggemar.

Saat tampil secara individu, para member membawakan lagu solo mereka ataupun dengan lagu dari musisi lain.

Jisoo menjadi member pertama yang tampil solo. Anggota yang kabar debut solonya ini sudah dinantikan banyak penggemar, menampilkan lagu "Liar" milik Camila Cabello. B.

Konser BLACKPINK di Jakarta, Sabtu (11/3/2023) (Dok. Era.id/Vessy)

Sementara Jennie menyanyikan lagu baru miliknya yang belum dirilis. Lagu ini juga dibawakan Jennie selama world tour kali ini.

Konser BLACKPINK di Jakarta, Sabtu (11/3/2023) (Dok. Era.id/Vessy)

Rose yang sempat mengalami malfungsi kostum saat tampil solo, tetap memberikan penampilan terbaiknya dengan membawakan dua lagu solo berjudul "On the Ground" dan "Hard to Love".

Penampilan maknae BLACKPINK, Lisa menjadi penutup penampilan solo BLACKPINK yang berhasil memanaskan penonton. Ia membawakan dua lagu solo miliknya "Lalisa" dan "Money".

Konser BLACKPINK "Born Pink" hari pertama selesai digelar pukul 21.17. Konser hari kedua BLACKPINK "Born Pink" akan digelar hari ini, Minggu (12/3/2023) dan masih berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno(GBK) Jakarta.