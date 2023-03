BABYMETAL Bakal Guncang Jakarta 26 Mei 2023, Penggemar Langsung Ajukan Protes, Kenapa?

ERA.id - Grup musik BABYMETAL akan mengguncang penggemar di Indonesia lewat konser tur dunia 2023. Mereka akan tampil dalam BABYMETAL WORLD TOUR pada 26 Mei 2023.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh akun resmi BABYMETAL di Instagram. Pada unggahan itu, pelantun "Akatsuki" itu akan menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, 26 Mei 2023.

"Kami dengan bangga mengumumkan tur Asia dan Australia pertama kami! Cek tanggal berikut di bawah ini dan sampai jumpa dengan kalian!" tulis BABYMETAL.

Pada unggahan tersebut, BABYMETAL akan bertandang ke Bangkok pada 28 Mei, Hong Kong 31 Mei, Taipei 2 Juni, dan Kuala Lumpur pada 4 Juni mendatang.

Sementara tur Australia akan dimulai pada 8 Juni di Brisbane, dilanjutkan ke Sydney 9 Juni dan terakhir di Melbourne pada 11 Juni 2023.

Sementara itu, iMe Indonesia, promotor yang akan membawa BABYMETAL ke Indonesia juga turut memberikan kabar bahagia tersebut. Dari Instagram iMe Indonesia, mereka membagikan poster dari konser tur dunia grup asal Jepang tersebut.

Namun sayangnya unggahan iMe Indonesia itu disambut dengan kekhawatiran dari para penggemar. Hal ini lantaran di tanggal dan lokasi yang sama juga akan digelar konser artis dari Korea Selatan, Suga BTS.

Para penggemar Suga BTS pun merasa takut dan khawatir lokasi konser akan penuh sesak dan tidak terkendali. Terlebih iMe Indonesia memiliki citra buruk setelah menjadi promotor konser BLACKPINK yang dinilai gagal dan banyak masalah.

"Yakin nih handle 2 acara di hari yg samaa??? bisa balance gak Min?? gak mau evaluasi dlu sm konser BP kmrn?? maen hajar ajaa 2 konser di hari yg samaaa, ngerii malah jdi even tawuran sm staff nya ini mah," tulis @ratih.****.

"Kalian yakin bisa handle 2 event besar dihari yang sama ka? Walau beda hall tetep aja bakal seriweuh apa itu," timpal @itz****.

"Serius lu 2 konser dalam 1 hari? Kemarin BP aja chaos! Awas lu yaa kalo chaos kayak BP lagi," kata @send****.

"Hall 5 6 ke hall 10 apa ga bocor tuh suara??? AgustD lohhhhh bukan akustikan," papar @seoltha****.

"Nie beneran hari dan tempat yg sama?wah...bakal banyak yg menghindari tgl itu. Tp apa yakin handle 2 event sekaligus ya? Personilnya ime sebanyak apa coba?" ujar @dhonatp****.

Sementara itu, BABYMETAL merupakan sebuah grup kawaii metal asal Jepang yang beranggotakan Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi, dan Yui Mizuno. Namun Yui memutuskan keluar dari grup di tahun 2018 setelah 8 tahun bersama.

Sepanjang kariernya, BABYMETAL telah merilis sejumlah karya termasuk album Babymetal (2014), Metal Resistance (2016), Metal Galaxy (2019), dan yang terbaru The Other One (2023).