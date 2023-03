Treasure Bikin Penggemar Indonesia Meleleh lewat Rayuan Gombal hingga Diajak Menikah

ERA.id - Treasure sukses menggoda para penggemar mereka, Treasure Maker (Teume) di Indonesia selama konser “2023 Treasure Tour (Hello) in Jakarta”. So Jung-hwan bahkan mengajak penggemar menikah dengannya.

Rayuan ini mereka sampaikan dalam bahasa Indonesia meski secara perlahan. Park Jeong-woo awalnya mengatakan ingin mencoba membuat para Teume yang hadir malam itu tertawa. Dia lalu meminta Park Ji-hoon melakukannya terlebih dulu.

Ji-hoon lalu berkata dalam bahasa Indonesia, "Teume, kalian manis sekali karena aku suka gula,” karq Ji-hoon yang disambut antusias penggemar.

Kim Do-young mendapat giliran berikutnya. Dia melangkah maju ke sisi depan panggung dan berkata, "Kamu bikin hatiku meleleh,”.

Setelahnya giliran Kim Jun-kyu. Dia menuturkan, "Teume, apakah kamu punya peta? Aku tersesat tanpamu", diikuti Park Jeong-woo yang berkata, "Sayang, nanti aku main ke rumah ya,”.

Dua personel lainnya ikut memeriahkan momen merayu itu. Yoon Jae-hyuk mengucap tiga kata yang lagi-lagi dibalas jeritan penggemar. Dia berkata," Mataku tertuju padamu,”.

Terakhir, personel termuda grup atau maknae, So Jung-hwan yang menggoda para penggemar. Dia bahkan mengajak penggemar menikah dengan dirinya.

“Teume, mau menikah denganku?" ucapnya.

Sesi khusus merayu ini digelar sesaat sebelum empat personel Treasure yakni Hamada Asahi, Watanabe Haruto, Choi Hyun-suk dan Yoshi membawakan dua lagu unit grup, "Thank You" (Asahi dan Haruto unit) dan "VolKno" (Hyunsuk, Yoshi dan Haruto unit).

Sebelumnya, Treasure membuka konser hari pertama di Indonesia dengan membawakan "Jikjin", dilanjutkan "Boy", "I Love You", "Going Crazy" dan sederet lagu populer mereka.

Setelah Indonesia, Treasure akan bertandang ke sejumlah kota di Asia termasuk Bangkok, Singapura, Manila, dan Macau pada April 2023.

Pada 29 Maret 2023, Treasure akan merilis single Jepang pertama mereka berjudul "Here I Stand" berisi lagu berjudul sama yakni "Here I Stand", "Beautiful (Ballad ver.)" dan bonus trek dari rekaman langsung tur Jepang "Treasure Japan Arena Tour 2022-23~Hello~", yakni "Jikjin", "Boy" serta "Hello".

"Here I Stand" menjadi lagu tema anime Black Clover The Movie: Sword of the Wizard King, yang akan tayang pada 16 Juni 2023 di bioskop Jepang dan Netflix internasional.