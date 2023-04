Debut sebagai Solois Terwujud, Jisoo BLACKPINK Ngaku Antusias Sekaligus Gugup

ERA.id - Jisoo BLACKPINK akhirnya debut sebagai solois dengan merilis album bertajuk ME dan lagu utama berjudul "Flower". Debut sebagai solois membuat Jisoo sangat antusias sekaligus gugup.

"Aku sangat senang sekaligus gugup. Aku antusias juga karena akhirnya karya soloku dirilis," tutur Jisoo saat siaran langsung debut solonya di YouTube BLACKPINK, pada Jumat (31/3/2023).

Penyanyi kelahiran tahun 1995 itu mengaku membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan debut solonya dan melakukan banyak diskusi. Ia mengatakan bahwa penggemar akan melihat sisi dirinya yang elegan dalam musik video "Flower".

"Aku menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan album soloku dan melakukan banyak diskusi untuk itu. Kita akan melihat Jisoo yang elegan di musik video ini," tuturnya.

Jisoo juga mengungkapkan bahwa member BLACKPINK lainnya, Jennie, Rosé, dan Lisa memberikan dukungan untuk debut solonya. Bahkan Rosé membantu Jisoo membuat logo untuk albumnya.

"Mereka memberikan banyak dukungan untukku. Rosé membantuku untuk membuat logo ini. Dia sudah solo sebelumnya, dan dia banyak membantuku. Kami membuat logo bersama," jelasnya.

Lebih lanjut, Jisoo mengaku sangat bahagia mendapatkan banyak dukungan dari penggemar untuk debut solonya. Ia mengaku sudah mempersiapkan banyak acara bersama penggemar, dan meminta mereka untuk menantikannya.

"Mendengar Blink memberikan dukungan itu membuatku merasa luar biasa. Aku senang akhirnya bisa merilis solo albumku. Ini solo album ME dan 'Flower' milikku, tolong berikan banyak dukungan. Aku juga membuat banyak event bersama, jadi mari buat kenangan manis bersama dan mengingatnya dalam waktu lama," pungkas Jisoo.

Sementara itu, musik video lagu debut solo Jisoo, "Flower" kini sudah bisa disaksikan di kanal YouTube BLACKPINK. Lagu solo Jisoo lainnya yang berjudul "All Eyes On Me" juga sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik.