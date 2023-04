Album Terjual Lebih dari 1 Juta Kopi, Jisoo BLACKPINK Ukir Sejarah Dunia KPop Lewat Album ME

ERA.id - Jisoo BLACKPINK sukses mencetak sejarah lewat penjualan album solo perdananya yang bertajuk ME. Ia resmi menjadi solois perempuan KPop pertama yang menjadi million seller atau menjual lebih dari 1 juta kopi album.

Dalam keterangan resmi YG Entertainment, dilansir dari Yonhap pada Selasa (4/4/2023), album ME telah terjual lebih dari 1,02 juta kopi, kurang dari satu pekan sejak perilisan. Angka tersebut diperoleh dari Hanteo Chart, pelacak penjualan album lokal ternama di Korea Selatan.

"Itu menandai penjualan pekan pertama terbesar oleh artis solo perempuan mana pun di industri KPop," kata agensi Jisoo, YG Entertainment.

Kesuksesan penjualan album solo Jisoo ini sudah diprediksi sebelum resmi dirilis. Pada pre-order, album ME melampaui 950 ribu eksemplar. Catatan tersebut membuat Jisoo jadi solois KPop perempuan pertama yang meraihnya.

Jisoo juga menjadi member BLACKPINK yang mencapai catatan penjualan tertinggi di pekan pertama dengan album solonya. Ia menyalip Lisa yang sebelumnya menjual 730 eksemplar album di pekan pertama, dan Rose dengan 440 ribu kopi untuk album solonya.

Sementara itu, Jisoo sendiri melangsungkan debut solonya dengan merilis album ME, yang berisi dua lagu. Lagu utama di album tersebut "Flower", dan satunya berjudul "All Eyes On Me".

Jisoo juga mencetak rekor baru lewat musik video lagu "Flower". Ia berhasil menjadi musisi dengan musik video paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam pada tahun 2023 ini, dengan mengumpulkan 40 juta penonton.