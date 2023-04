Dijual Mulai Rp1 Jutaan, Tiket Konser Red Velvet Jakarta Siap Diburu Mulai 15 April 2023

ERA.id - Promotor konser Red Velvet, Dyandra Global Edutainment mengumumkan detail tiket konser dari Red Velvet 4th Concert: R to V in JAKARTA. Tiket konser yang akan digelar pada 20 Mei 2023 itu dibanderol mulai dari Rp1 jutaan.

Melalui unggahan di media sosial, Dyandra Global Edutainment membagikan detail dari layout dan harga konser Red Velvet 4th Concert: R to V in JAKARTA. Dalam unggahan itu, promotor membagi kategori ke dalam lima kelas dan sub-kategori berbeda.

Untuk CAT 1A dan 1B yang berada tepat di barisan paling depan dibanderol seharga Rp2,750,000. Kemudian untuk CAT 1C dan 1D yang berada tepat dibelakang CAT 1A dan 1B juga dibanderol dengan harga yang sama. Ketegori ini paling dekat dengan panggung dan dikemas dalam format berdiri untuk seluruh penonton.

Lalu, di sisi kanan kirinya terdapat CAT 3A dan 3B yang juga dikemas dengan berdiri dengan harga Rp1,550,000. Kemudian, dibelakang CAT 1C dan 1D terdapat CAT 4A dan 4B yang bisa dibeli di harga Rp1,100,000.

Selain bisa menyaksikan aksi Irene Cs konser dengan berdiri, promotor juga menyediakan kategori tiket dengan fasilitas duduk bagi penggemar yang menginginkannya. Kategori ini dibanderol dengan harga Rp2,550,000, yang posisinya tepat dibelakang CAT 4A dan 4B.

Sementara itu, menurut informasi dari promotor tiket konser Red Velvet bisa dibeli mulai 15 April 2023 pukul 14:00 WIB. Pembelian tiket bisa didapatkan melalui situs resmi promotor yaitu rtovinjakarta.com.

"Dapatkan tiket Anda melalui rtovinjakarta.com mulai dari 15 April 2023 pukul 14:00. Harap baca syarat & ketentuan dengan cermat di dyandraglobal.com. Ingat! Kami tidak akan bertanggung jawab atas pembelian apa pun yang dilakukan di luar mitra penjualan tiket resmi kami," kata Dyandra Global Edutainment.

Diketahui konser Red Velvet kali ini merupakan kedatangan mereka untuk kesekian kalinya. Irene, Joy, Wendy, Seulgi, dan Yerin terakhir kali datang ke Indonesia pada gelaran Allo Bank Festival 2022 pada Mei lalu. Sebelum pandemi, pelantun "Psycho" itu sempat datang ke Indonesia pada 2019.

Red Velvet 4th Concert: R to V in JAKARTA merupakan rangkaian tur pertama dalam tiga tahun terakhir setelah La Rouge pada 2020. Konser ini digelar setelah mereka merilis mini album The ReVe Festival 2022 - Birthday pada November 2022.