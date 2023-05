Kisahkan Hubungan yang Nyaman, Paul Partohap Bakal Rilis Lagu Baru HOME IS WHO YOU ARE

ERA.id - Setelah single "WILL YOU?" rilis, banyak orang terbawa perasaan nemantikan lagu baru dari Paul Partohap. Di tengah-tengah tahun 2023 ini, dia bakal mengeluarkan sebuah lagu yang judulnya "HOME IS WHO YOU ARE". Ini juga bakal jadi lagu pembuka rangkaian karyanya di tahun ini.

Lagu ini sebenernya tentang makna rumah bagi diri seseorang. Menurut Paul, "Gue mau ngomongin kalau rumah bukan cuma tentang bangunan fisiknya, tapi bisa juga tentang manusia, hubungan, kenangan yang bikin satu tempat atau momen bisa jadi terasa seperti rumah."

Di lagu ini, melody-nya yang dipadukan dengan gitar dan keys bakal bikin kalian terbawa suasana, dan siapa tahu kalian bakal nemuin perasaan yang sama kayak Paul lewat lagu ini.

Salah satu hal yang menarik dari lagu ini adalah kata-katanya yang bisa bikin pendengar berpikir.

Paul juga cerita, "Liriknya juga gue tulis supaya ada resonansi sama si pendengar. Ada yang secara teknis sama sih, gue masukin drop B3 with reserved hats untuk ngebuat perasaan throwback, kenangan, ingatan itu hadir." Jadi, bisa dipastikan kalo lagu ini bakal bikin pendengar merasa nyaman di rumah.