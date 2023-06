Coldplay Konser di Singapura hingga 6 Hari, Netizen Indonesia ‘Geruduk’ Akun Sandiaga Uno

ERA.id - Setelah dijadwalkan selama 4 hari, Coldplay kini menambah jadwal konser di Singapura menjadi 6 hari. Awalnya konser Coldplay di Singapura diadakan pada 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024. Penambahan jadwal dilakukan di 30 Januari dan 31 Januari 2023.

"30, Singapore National Stadium. New," postingan akun Twitter Coldplay, pada Senin (19/6/2023).

Pada Selasa (20/6/2023), penambahan hari konser diumumkan menjadi 6 hari. Seluruh tiket juga sudah habis terjual.

"Seluruh enam pertunjukkan Coldplay Music of the Spheres di Singapura kini sold out," postingan Live Nation Singapura.

Netizen Indonesia yang melihat penambahan jadwal ini sontak terkejut. Sebelumnya Coldplay yang menggelar konser selama 4 hari saja di Singapura sudah ramai dibicarakan.

Mereka membandingkan jadwal konser Coldplay di Indonesia yang hanya berlangsung satu hari, 15 November 2023 mendatang. Selain itu, harga tiket di Singapura yang jauh lebih murah daripada di Indonesia juga menuai sorotan.

Di Singapura, harga tiket konser Coldplay dibandrol dari harga 68 dolar atau setara Rp760ribu hingga 298 dolar atau setara Rp3,3 juta. Sedangkan di Indonesia, tiketnya dibandrol dari harga Rp800ribu sampai RpRp11 juta.

Dengan perbedaan ini, netizen Indonesia langsung ramai berkomentar ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, di Twitter dan unggahan Instagramnya. Netizen meminta Sandiaga Uno mengusahakan penambahan hari konser Coldplay di Indonesia.

"Pak Sandiaga Uno gimana nih, masa kita kalah sama Singapura yang bisa bawa Coldplay sampai 6 hari?" ucap salah satu netizen.

"Pak tolong pak, Coldplay di Singapura 6 hari," ucap yang lain.

"Pak gimana tuh pak, Coldplay di SG enam hari, kalah telak kita. Minimal 3 hari lah pak di Indonesia," sambung yang lainnya.