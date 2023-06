Cara Beli Tiket Konser Coldplay Singapura, Sudah Tahu?

ERA.id - Coldplay rencananya akan menggelar konser di Singapura selama empat hari pada tahun depan. Konser bagian dari Music of the Spheres World Tour itu akan diselenggarakan pada tanggal 23, 24, 26 dan 27 Januari 2024 di National Stadium. Hal tersebut otomatis menjadikan Singapura sebagai negara tujuan fan Coldplay dari negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia yang tiketnya sudah dinyatakan sold out sejak beberapa saat lalu. Dalam artikel ini akan dibahas cara beli tiket konser Coldplay Singapura.

Coldplay Music Of The Spheres World Tour Jakarta

Berikut panduan cara beli tiket konser Coldplay di Singapura:

Artist presale

Jika Anda hendak mengikuti presale artis, Anda wajib berlangganan newsletter Coldplay paling lambat hari Jumat 16 Juni 2023.

Setelah itu, Anda akan mendapatkan private link untuk melakukan pembelian tiket yang dikirimkan pada tanggal 18 Juni. Link tersebut baru dapat diakses pada tanggal 19 Juni pukul 10.00 SGT atau 9.00 WIB.

Cara membeli tiket artiste presale sama seperti Live Nation presale yang dijelaskan di bawah ini.

Live Nation presale

Untuk memperlancar pembelian tiket, calon penonton wajib mempunyai akun Live Nation dan Ticketmaster. Sebelum memulai war tiket, pastikan Anda sudah log in terlebih dahulu.

Penggemar dapat mendaftarkan membership Live Nation Singapore secara gratis hingga hari ini, Jumat (16/6). Membership tersebut dapat digunakan untuk presale yang akan dilangsungkan pada 19 Juni.

Setelah berhasil mendaftarkan membership, penggemar tinggal menunggu private link pembelian tiket yang akan dikirimkan pada Minggu 18 Juni.

Link tersebut baru dapat diakses ketika presale dimulai pada hari Senin (19/6) pukul 9.00 WIB-22.59 WIB.

Penggemar juga bisa log in akun melalui laman resmi Live Nation dan klik Buy Tickets pada laman tersebut dalam periode waktu yang sama.

Setelah klik tombol Buy Ticket, Anda akan dibawa masuk ke laman Ticketmaster Singapore. Di sana, tekan kembali tombol Buy Tickets yang tersedia pada sisi kanan.

Masih pada laman yang sama, akan muncul kotak detail acara. Anda tinggal memilih tanggal nonton konser yang tertera, antara lain 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024. Selanjutnya, tekan tombol biru bertuliskan Find tickets.

Pada laman selanjutnya, Anda tinggal menentukan kategori yang diinginkan. Klik kategori tersebut, kemudian akan muncul kotak untuk menentukan jumlah tiket yang hendak Anda beli.

Setelah itu, Anda akan otomatis masuk ke laman selanjutnya untuk memasukkan kode verifikasi yang tersedia.

Pada laman ini, sistem sedang proses mengarahkan ke laman check out. Jangan refresh laman sampai muncul form pengisian data diri. Setelah masuk, Anda hanya disediakan waktu kurang dari 10 menit untuk memilih jenis pembayaran yang diinginkan.

Pembayaran dapat dilakukan dengan kartu kredit/debit (Visa, MasterCard, American Express dan JCB), Union Pay, Alipay, Apple Pay, dan WeChat Pay hanya untuk akun Mainland China.

Setelah itu pilih delivery method untuk tiket, misalnya mencetak tiket sendiri atau mengambil di lokasi konser.

Jika memilih print-at-home, Anda dapat menemukan tiket yang sudah dibeli di laman Ticketmaster Account, sebab e-ticket tidak akan dikirimkan melalui email.

Jika memilih venue collection, Anda wajib membawa photo ID bersama dengan kartu kredit yang digunakan saat membeli tiket. Anda juga disarankan datang jauh lebih awal untuk mengambil tiket agar terhindar dari antrean panjang.

Biaya senilai SG$5 juga akan ditambahkan pada laman pembayaran bagi fan yang memilih venue collection.

Jika semua sudah dikonfirmasi, fan tinggal menekan tombol Checkout dan melunasi pembayaran. Harga tiket yang diumumkan belum termasuk biaya administrasi yang akan ditambahkan dalam perhitungan pada laman ini.

Fan akan menerima email konfirmasi setelah merampungkan transaksi. Jika tak ada di inbox, email konfirmasi bisa masuk junk atau spam.

Demikianlah ulasan tentang cara beli tiket konser Coldplay Singapura. Semoga informasi ini bermanfaat.

