Sukses Gelar Konser di Indonesia, Lee Seung Gi Ungkap Akan Rilis Album Baru

ERA.id - Lee Seung Gi sukses menggelar konser di Indonesia yang bertajuk "The Dreamers Dream Chapter 2: 2023 Asia Tour Lee Seung Gi Concert", di Istora Senayan, pada Sabtu (24/6/2023). Pada konser ini, Lee Seung Gi menghibur penggemar dengan menyanyikan lagu hitsnya dan mengungkapkan kejutan akan merilis album baru.

Bintang drama The Law Cafe itu mengatakan bahwa album tersebut dibuat sebagai bentuk perayaan 20 tahun ia berkarya. Lee Seung Gi sendiri merayakan 20 tahun debutnya pada tahun 2024 mendatang.

"Bagian pertama dari konser ini saya mau mengungkapkan tahun 20 debut tahun depan, jadi saya akan ada album baru sebagai penyanyi," ungkap Lee Seung Gi yang disambut teriakan antusias penonton.

Lee Seung Gi juga mengungkapkan bahwa ia sudah menerima banyak lagu untuk dimasukkan ke album tersebut. Album itu rencananya akan dirilis akhir tahun 2024.

"Saya juga sudah menerima banyak lagu. Kira-kira akhir tahun depan akan rilis albumnya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya," tuturnya.

Lee Seung Gi juga menyanyikan salah satu lagu baru yang akan ada di albumnya mendatang, yakni berjudul "I Got To Know It That Way". Total Lee Seung Gi menyanyikan 16 lagu di konsernya ini dan sukses menghibur para penggemarnya di Indonesia yang hadir.