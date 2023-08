Hayley Williams Alami Infeksi Paru-paru, Paramore Tunda Tur

ERA.id - Band Paramore harus menunda sisa jadwal dalam tur mereka karena sang vokalis, Hayley Williams, mengalami infeksi paru-paru. Diketahui, saat ini Paramore tengah menjalani rangkaian tur bertajuk This Is Why.

Kabar penundaan ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Paramore. Mereka menunda empat konser yang sebelumnya sudah dijadwalkan, agar Hayley Williams bisa menjalani pengobatan.

"Setelah infeksi paru-paru saya memaksa kami untuk menunda empat pertunjukkan. Saya berharap cuti seminggu dan rutinitas pengobatan ketat akan membuat tubuh saya cukup pulih untuk menyelesaikan tur ini dengan kuat," unggahan Paramore, mewakili Hayley William, Jumat (11/8/2023).

Hayley Williams juga meminta maaf kepada para penggemar yang kecewa karena penundaan konser ini. Ia disarankan medis untuk istirahat total demi kesembuhannya.

"Saya sekarang mempertaruhkan kerusakan jangka panjang dan harus lebih memperhatikan tubuh saya. Paru-paru saya tidak cukup cepat sembuh untuk mengimbanginya. Malam ini jadi malah menakutkan," kata Hayley Williams di Instagram Storiesnya.

Sementara itu, selain menunda 4 pertunjukkan, Paramore juga terpaksa membatalkan dua konser mereka di Portland dan Salt Lake City. Ini dilakukan karena waktu digelarnya konser tersebut sudah sangat dekat.

Paramore dijadwalkan tampil di Portland pada 10 Agustus 2023 dan Salt Lake City pada 13 Agustus 2023. Dengan pembatalan ini, penggemar juga dipersilahkan untuk melakukan refund atau pengembalian dana.