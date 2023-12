Kronologi Hayley Williams Ancam Pecat Kru Saat Manggung, Murka Petasan Muncul Berkali-kali

ERA.id - Kejadian tak menyenangkan belum lama ini dialami oleh band Paramore saat mereka konser di Melbourne, Australia, akhir pekan lalu. Saat manggung, mereka mengalami banyak kesalahan teknis hingga membuat sang vokalis, Hayley Williams ingin memecat kru yang bertugas.

Dilansir dari TikTok @livswasterland, kejadian tersebut berlangsung ketika Paramore menyanyikan lagu “Hard Times”. Di tengah penampilan itu terlihat kembang api muncul di waktu yang tidak tepat, sehingga mengejutkan para personel.

Hal tersebut tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali dan cukup membahayakan bagi mereka yang di atas panggung. Ini sontak membuat Hayley Williams sangat kesal hingga mengubah lirik lagu “Hard Times”, dengan menyinggung seseorang akan dipecat yakni kru yang bertugas.

“Somebody’s getting fired. Beyonce did it so we can too. And I can’t wait to speak with you. It’s the third time this happend to us. (Seseorang akan dipecat. Beyonce bisa melakukannya juga. Dan aku tak sabar untuk berbicara denganmu. Ini sudah tiga kali terjadi pada kami),” tutur Hayley Williams saat itu.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi apa pun mengenai kelanjutan pemecatan kru yang disinggung oleh Hayley Williams tersebut. Paramore juga diketahui tetap melanjutkan konser mereka hingga hari kedua dan ketiga di Melbourne tersebut.

Sementara itu, Paramore saat ini tengah menjalani tur di Australia untuk promosi album baru Re: This is Why yang dirilis pada Oktober 2023 lalu. Pada 2024 mendatang, Paramore akan bergabung dengan Taylor Swift untuk konser The Eras Tour di Eropa.