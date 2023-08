Raisa dan Dira Sugandi Tampil Spektakuler dalam Konser David Foster and Friends yang Digelar Private

ERA.id - Penampilan spektakuler dari David Foster and Friends serta penyanyi kenamaan Indonesia, Raisa dan Dira Sugandi berlangsung spektakuler dalam private concert yang dihadiri oleh lebih dari 7000 khusus nasabah bank.

Berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC) pada 11 Agustus lalu, Premium Music Experience merupakan signature event tahunan Bank OCBC

NISP yang diselenggarakan sebagai apresiasi bagi nasabah, menghadirkan berbagai musisi terbaik kelas dunia setiap tahun.

David Foster ‘The Hitman’ sendiri merupakan musisi, produser, dan komposer pemenang 16 Grammy Awards, yang mengajak nasabah Bank OCBC NISP bernostalgia dengan lagu-lagu hits-nya bersama line-up istimewa musisi top dunia, yaitu Michael Bolton, Peabo Bryson, dan juga Loren Allred. David Foster sendiri telah bekerja dengan berbagai nama besar dalam industri musik dunia, termasuk Michael Jackson, Celine Dion, dan Whitney Houston.

Dalam private concert yang berlangsung hangat ini, David Foster secara khusus menyapa semua penonton yang hadir dari berbagai kota di Indonesia. David Foster juga mengungkapkan semangatnya untuk kembali mengadakan konser di Indonesia, negara yang baginya merupakan salah satu destinasi dengan penonton yang paling ramah dan antusias.

Konser ini dibuka dengan penampilan yang memukau dari Loren Allred dengan lagu "Never Enough" yang membawa penonton ikut bernyanyi bersama. Semua line up artis bergantian naik ke panggung membawakan karya populer David Foster yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga.

Yang tidak kalah menarik adalah penampilan dari penyanyi kenamaan Indonesia, Raisa dan Dira Sugandi, yang membawakan karya David Foster dengan luar biasa. Para penonton yang hadir menikmati aksi panggung yang spektakuler ini selama kurang lebih dua jam.

Sebagai salah satu guest star, Raisa mengatakan, senang banget bisa berada satu panggung dengan David Foster lagi, dan tentunya bersama penyanyi kelas dunia lainnya, menyanyikan lagu-lagu populer yang semua penonton pasti sudah tahu.

Andrae Krishnawan, Direktur Bank OCBC NISP mengatakan, Private Concert ini menjadi semakin istimewa karena kami merealisasikan wishlist nasabah yaitu menghadirkan musisi papan atas dunia.

"Lebih spesialnya lagi, Premium Music Experience merupakan penampilan pertama David Foster & Friends di Indonesia dalam rangkaian Asia Tour-nya kali ini. Melalui acara ini, kami memberikan privilege untuk nasabah agar bisa memenuhi kebutuhan lifestyle dengan menikmati konser yang eksklusif, sambil tetap berinvestasi agar senantiasa financially fit," ungkapnya.