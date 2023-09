Latihan Nyanyi Bareng, Putri Ariani Diminta David Foster untuk Terus Tulis Lagu

ERA.id - Putri Ariani membagikan momen dirinya ikut serta meramaikan konser David Foster and Friends Hitman Asia Tour 2023 di Jakarta, pada 12 Agustus 2023 lalu. Untuk konser tersebut, Putri pun sempat latihan nyanyi bersama David Foster yang momennya dibagikan di YouTubenya.

Pada video tersebut, Putri mengatakan bahwa David Foster sempat memuji lagu ciptaannya "Loneliness". Lagu tersebut yang dinyanyikannya saat audisi America's Got Talent beberapa waktu lalu.

"Yang pasti Putri nggak nyangka kalau David Foster suka sama 'Loneliness'. Itu sebuah pujian yang besar untuk Putri. Alhamdulillah 'Loneliness' yang Putri ciptakan itu di-notice dan disukai," ungkap Putri Ariani.

Putri juga mengatakan bahwa Foster memintanya untuk terus menulis lagu, dan jangan pernah lelah akan hal itu. Usaha yang dilakukan nantinya akan berujung hasil yang memuaskan.

"David Foster juga bilang sama Putri untuk tetap menulis dan menulis. Hasil itu nanti belakangan. Yang penting kita sudah do the best, let god do the rest," pungkas Putri Ariani.

Dalam video tersebut, Putri Ariani juga membagikan sesi latihannya bersama David Foster yang menyanyikan beberapa lagu. Diawali dengan Putri menyanyikan lagu "Loneliness", lalu ia menyanyikan lagu "I Will Always Love You" dan "All By Myself" diiringi piano David Foster langsung.