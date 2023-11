Daftar Tiket Golden Disc Awards di Jakarta Resmi Dirilis, Kategori VIP Dapat Benefit Red Carpet

ERA.id - Daftar tiket Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta, Indonesia, akhirnya resmi dirilis oleh promotr PT Nusantara Indah Ceria Entertainment (PT NICE). Tiket untuk gelaran penghargaan musik musisi Korea Selatan ini terdiri dari 6 kategori.

Mulai dari kategori CAT 6 dengan harga Rp1,3 juta hingga kategori VIP dengan harga Rp6 juta. Kategori VIP akan memiliki beberapa keuntungan, seperti menonton acara di ruang kosong tengah panggung hingga kesempatan menyaksikan red carpet.

“VIP Package mencakup not only akses tiket ekslusif VIP, tapi juga ke karpet merah. Nanti di sekitaran karpet merah akan dibangun tribun yang bisa seated,” ujar Rizdania, Head of Marketing Communications of NICE, saat konferensi pers di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/11/2023).

Kategori tiket GDA (dok. PT NICE)

Golden Disc Awards ke-38 ini tidak hanya menjadi perayaan atas keunggulan musik, namun juga me lambang dari daya tarik global akan musik K-pop. Dengan menampilkan deretan pertunjukkan bertabur bintang dan nominasi penghargaan, gelaran ini menjanjikan perpaduan yang memukau antara musik, budaya, dan persahabatan.

“Sebagai promotor lokal kami akan menyajikan acara yang berkesan bagi penggemar KPop. Acara ini juga sebagai simbol kerja sama dua negara, dan kekuatan musik skala internasional,” tambahnya.

Tak hanya itu, promotor juga menjamin pengalaman menonton yang berkesan bagi para penonton yang hadir di acara ini. Tata letak panggung di venue sudah diatur sedemikian rupa untuk mengoptimalkan penglihatan penonton dari kategori tiket mana pun.

“Kami menjamin interaksi luar biasa idol dan penggemar. Kami melakukan beberapa hal untuk mencapai itu, satu venue, kami juga menempatkan panggung yang luar biasa, terus untuk pengaturan temapt duduk yang cermat juga, dan pengalaman menonton juga bakal optimal. Semua kursi di JIS itu akan mendapatkan pengalaman yang paling oke,” jelasnya.

Sementara itu, Golden Disc Awards ke-38 akan digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta, pada 6 Januari 2023 mendatang. Untuk pembelian tiket VIP dibuka pada 23 November 2023 di aplikasi Mandiri Livin jam 1 siang dan pembelian tiket lainnya dibuka pada 30 November dengan aplikasi dan jam yang sama.