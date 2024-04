Harga Tiket Fan Meeting BabyMonster Jakarta, Terdiri dari 4 Kategori

ERA.id - Pihak promotor telah merilis daftar harga tiket fan meeting BabyMonster. Acara tersebut rencananya akan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada bulan 8 Juni 2024. Lantas berapa harga tiket fan Babymonster Jakarta? Simak ulasannya di bawah ini.

Situs pembelian tiket fan meeting BabyMonster

Melalui pengumuman dari promotor, harga tiket fan meeting girl band tersebut mulai dilepas dengan harga Rp1,1 juta.

"BabyMonster akan datang ke Jakarta pada Sabtu, 8 Juni 2024 di Tennis Indoor Senayan," demikian akun media sosial promotor @pkentertainment.id menuliskan, Senin (22/4).

Penjualan tiket akan dibuka pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Pembelian tiket bisa Anda lakukan melalui situs www.babymonsterjakarta.com.

Dari informasi visual layout yang dirilis, tiket fan meeting BabyMonster didasarkan dari empat kategori berbeda. Adapun Blue (VIP) menjadi kategori termahal yang dijual dengan harga Rp2.850.000.

Paket tersebut terdiri dari satu tiket Blue (VIP), eksklusif photo card, sesi foto grup, lanyard eksklusif, poster bertanda tangan, dan Hi-Bye Session.

Sedangkan kategori Blue (Reguler) berada di bawahnya yang dilepas dengan harga Rp1.850.000. Misalnya kategori VIP, yang juga menerapkan free standing.

Selanjutnya ada kategori Pink yang dijual dengan harga Rp1.550.000 dan Yellow seharga Rp1.150.000 yang dijual dengan numbered seating. Dengan sistem tersebut, pembeli tiket akan menduduki nomor kursi sesuai dengan kategori tiket yang dibeli.

BABYMONSTER (YG Entertainment)

Semua tiket yang dijual tersebut belum termasuk pajak pemerintah, pajak platform, serta biaya layanan.

Selain Jakarta, BabyMonster akan menggelar penampilan mereka ke empat kota lainnya untuk fan meeting pertama mereka.

Pertama-tama, girl group yang beranggotakan tujuh orang tersebut akan menyambangi Tokyo pada tanggal 11 dan Mei 2024. Selanjutnya, mereka akan berangkat ke Jakarta pada Juni.

BabyMonster selanjutnya akan mengadakan fan meeting di Singapura pada tanggal 15 Juni dan diikuti Taipei pada tanggal 23 Juni.

Grup pelantun BATTER UP tersebut akan menutup fan meeting See You There di Bangkok yang akan digelar pada tanggal 29 Juni 2024.

Harga tiket fan meeting BabyMonster Jakarta

Di bawah ini adalah daftar harga tiket fan meeting BabyMonster di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada tanggal 8 Juni 2024:

BLUE VIP (standing): Rp2.850.000

BLUE Regular (standing): Rp1.850.000

Pink (numbered seating): Rp1.550.000

Yellow (numbered seating): Rp1.150.000

Profil singkat BabyMonster

Grup musik BABYMONSTER, merupakan girl group terbaru dari YG Entertainment, yang resmi debut pada hari Senin 27 November 2023. Adapun lagu debut digital yang dirilis berjudul "Batter Up". Lagu "Batter Up" adalah lagu bergenre K-pop yang menawarkan nuansa pop rock yang catchy. Lagu ini sendiri berkisah tentang semangat untuk mendapatkan mimpi dan bersemangat dalam menghadapi rintangan.

Debut BABYMONSTER mendapatkan sambutan hangat oleh para penggemar K-pop di seluruh dunia. Hal tersebut ditandai dengan trendingnya lagu "Batter Up" di berbagai platform media sosial.

BABYMONSTER terdiri dari tujuh anggota yang berasal dari berbagai negara. Tiga member asal Korea, yaitu Ahyeon, Rami dan Rora. Dua member berasal dari Thailand, bernama Pharita dan Chiquita. Selanjutnya, ada pula dua member asal Jepang, yaitu Ruka dan Asa.

