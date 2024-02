Gemparkan Super Bowl 2024, Usher Gandeng Ludacris hingga Alicia Keys Kolaborasi

ERA.id - Usher sukses tampil sebagai bintang utama Super Bown Halftime Show 2024, yang digelar di Allegiant Stadium, Las Vegas, Minggu (11/2/2024) waktu setempat. Dilansir dari Page Six, pada penampilannya ini, Usher berkolaborasi dengan beberapa musisi ternama.

Usher membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu "Caught Up", dengan mengenakan pakaian serba putih dan ditemani oleh banyak penari.

Setelah Usher menyanyikan beberapa lagu, penonton dibuat terkejut dengan kamera menyorot sosok yang duduk di sebuah grand piano. Sosok tersebut adalah Alicia Keys, yang kemudian menyanyikan "If Ain't Got You" dengan piano tersebut.

Tak lama, Usher berjalan menghampiri Alicia Keys dan mereka mulai berduet. Keduanya menyanyikan lagu kolaborasi mereka "Boo" dengan koreografi romantis, dan diakhiri Usher memeluk Alicia Keys dari belakang.

Kemudian Usher melanjutkan penampilannya dengan membawakan dua lagu hit miliknya, yakni "Confessions Part II" dan "Burn". Ia juga sempat berganti baju dengan pakaian nuansa biru hitam, dan naik ke atas panggung dengan roller skate.

Untuk mengakhiri aksi panggungnya di Super Bowl Halftime Show 2024, Usher berkolaborasi bersama rapper Ludacris dan Lil Jon. Mereka menyanyikan lagu "Yeah!", yang sukses menghibur para penonton di lokasi.

Sementara itu, Super Bowl Halftime Show merupakan pertunjukkan yang diisi musisi terpilih di jeda istirahat pertandingan Super Bowl. Pada Super Bowl 2024 ini mempertemukan tim football San Franciso 49ers dengan Kansas City Chiefs di final.