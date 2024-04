Harga Tiket Konser Solo D.O EXO, Mulai dari Rp1,4 Jutaan

ERA.id - Penggemar boy group EXO tampaknya harus bersiap dengan kehadiran salah satu membernya yang menggelar konser solo, Do Kyung Soo (D.O. EXO).

Harga tiket konser yang bertajuk “BLOOM in Jakarta” itu dibanderol mulai dari Rp1,4 juta hingga Rp3 juta mulai 17 April.

Melalui Instagram, promotor konser tersebut mengumumkan harga tiketnya sudah termasuk pajak, namun, belum termasuk biaya platform.

D.O. EXO “BLOOM in Jakarta” menawarkan tiga kategori tempat duduk, yaitu Blue, Green dan Yellow. Semua kategori itu merupakan tempat duduk bernomor dengan sejumlah keuntungan yang berbeda.

Penggemar yang datang bisa mendapatkan poster bertanda tangan, foto polaroid bertanda tangan hingga photo card (PC), bergantung kepada kategori tiket yang dipilih.

Promotor menjual tiket D.O. EXO “BLOOM in Jakarta” melalui situs resmi MecimaPro dan Tiket.com. Bagi pemegang keanggotaan MCP, pembelian tiket bisa diakses melalui tautan yang dikirimkan kepada mereka mulai 17 April pukul 14.00.

Penjualan tiket untuk masyarakat umum akan dibuka mulai 18 April 2024 pukul 13.00 WIB untuk pembelian melalui situs MecimaPro dan pukul 14.00 WIB.

Tur Konser Asia Do Kyung Soo atau yang lebih dikenal dengan nama panggung D.O. EXO bertajuk “BLOOM in Jakarta” bakal diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2024 di The Kasablanka Hall, Jakarta. Konser dijadwalkan mulai pukul 19.00.