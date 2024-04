D.O Exo Sudah Enggak Sabar Menyapa Penggemar di Indonesia

ERA.id - Member boy group asal Korea,Do Kyung-soo atau D.O. EXO siap menggelar konser solo di Indonesia pada Juli 2024.

Melalui Instagramnya, D.O mengaku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan penggemarnya di Tanah Air.

Dia menyapa para penggemarnya, yang disebut EXO-L, melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram Mecimapro selaku promotor konser di Jakarta.

"Halo apa kabar semuanya? Saya Do Kyung-soo, sudah lama tidak bertemu dengan kalian," katanya dalam rekaman video yang diunggah di akun Instagram @mecimapro, seperti dikutip Antara.

D.O. mengajak para penggemar untuk menghadiri konser solonya. "Tolong tunggu saya ya, ayo berjumpa di bulan Juli nanti. Bye-bye!" katanya.

Konser D.O. EXO yang bertajuk BLOOM in Jakarta bakal diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada 12 Juli 2024 mulai pukul 19.00 WIB.

Penggemar yang ingin menyaksikan konser tersebut dapat membeli tiket dengan harga Rp1,4 juta hingga Rp3 juta sesuai dengan kategori.

Do Kyung-soo atau D.O. merupakan salah satu anggota EXO. Dia vokalis utama dalam grup asal Korea Selatan tersebut.

Selain itu, D.O dikenal sebagai aktor yang membintangi serial drama Korea seperti Bad Prosecutor, 100 Days My Prince, dan Hello Monster serta film seperti The Moon, Secret, Along with the Gods, dan My Annoying Brother.