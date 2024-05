Bring Me The Horizon Akan Manggung Lagi di Indonesia dalam Waktu Dekat?

ERA.id - Setelah sukses dengan Hammersonic seminggu lalu, Ravel Entertainment ternyata tidak memberi nafas sama sekali untuk para penikmat musik keras.

Ya, Ravel berencana mendatangkan band populer lagi dalam waktu dekat. Kabarnya, Oliver Sykes dkk akan menyambangi Jakarta.

Hal itu dikuatkan unggahan Ravel Entertainment yang memperlihatkan sebuah video tanpa adanya caption dan penjelasan.

"From the bottom of our hearts, we apologize deeply to all of you."

"This year, give us a chance to finish the show that was unfinished."

Begitulah statement kata-kata dalam video berlatar Oliver cs dan suasana konser Bring Me The Horizon tahun lalu.

Postingan tersebut memperjelas kode sang promotor ingin membawa kembali BMTH dalam waktu dekat sebagai tanda permintaan maaf atas gagalnya terlaksana dengan baik konser kala itu.

Beberapa video pun bermunculan sampai muncul juga di megatron/videotron di beberapa tempat. Video tersebut juga berisikan pesan tidak jauh berbeda dengan maksud Ravel Ent. yang ingin memberikan "kado" permintaan maafnya.

"Ada janji yang harus dituntaskan."

"We will bring! them back."

Sebelum itu, memang sempat ramai muncul adanya isu dan rumor bahwasanya BMTH akan kembali dengan kemasan dan balutan berbeda dengan sebelumnya.

Sempat juga tersebar leaked poster kalau mereka akan kembali ke Indonesia dengan konsep festival bersama beberapa pengisinya seperti Babymetal dan Bad Omens.

Apakah Bring Me the Horizon memang benar-benar harus membayar utangnya kepada fans di Indonesia? Biar waktu yang menjawabnya. Selamat menikmati berbagai kode!