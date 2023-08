BMTH Bakal Konser di Jakarta 10 November, Segini Harga Tiketnya

ERA.id - CEO Ravel Entertainment Ravel Junardy mengatakan Oliver Sykes Cs akan tampil pada 10 November 2023 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta.

“Finally, dengan bangga saya sampaikan, akhirnya Ravel Entertainment bisa membawa Bring Me the Horizon ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Tentu ini menjadi jawaban yang ditunggu dan keinginan banyak metalheads di Indonesia,” ujar Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment dalam konferensi persnya.

Selain Bring Me The Horizon, Ravel juga menyertakan and post-hardcore asal Southfield, Michigan, Amerika, I Prevail. Ravel Entertainment telah mengunci jadwal penampilan I Prevail untuk membuka konser Bring Me The Horizon.

Untuk dapat menyaksikan salah satu band Inggris Terbaik versi Kerrang! Awards (2013, 2015) dan Heavy Music Awards (2019, 2020, 2021) ini Ravel Entertainment membanderol tiket mulai dari harga Rp.1.250.000, - sampai dengan Rp.2.750.000, - dari berbagai kategori. Yakni kategori Festival A (standing) Rp. 2.750.000,-, Festival B (standing) Rp.2.550.000,-, Kategori 1 (seating) Rp.2.250.000, -, Kategori 2 Rp.1.500.000,-, dan Kategori 3 Rp.1.250.000,-. Tiket hanya bisa didapat melalui website resmi www.bmthindo.com dan Tokopedia Tiket Event mulai tanggal 15 Agustus jam 1 siang

“Ini akan menjadi konser yang sangat spesial bagi Ravel Entertainment dan tentunya Bring Me The Horizon. Karena memang Oliver Sykes dan kawan-kawan sudah sangat ingin bertemu dengan fans mereka lewat konser yang ada di Indonesia nanti,” tutupnya.