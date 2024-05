Dua Kali Batal Manggung di Indonesia, Saosin Kini Buktikan Berjodoh dengan Hammersonic 2024

ERA.id - Saosin sukses menghibur fansnya dalam perhelatan Hammersonic Festival 2024 yang digelar di Carnaval Ancol, DKI Jakarta, Sabtu (4/5/2024) silam.

Beberapa lagu yang sukses melambungkan nama Saosin seperti Seven Years dan Youre Not Alone turut dinyanyikan dan sukses membuat para muda-mudi di lokasi konser bernyanyi bersama.

Band dengan suara vokalis yang melengking dan teriakan tipis itu memang dua kali gagal menyapa penggemarnya di Indonesia. Tahun lalu asa muncul saat mereka menjadi line-up di Hammersonic 2023 sebab punya tur Asia yang harus dijalani.

Sayangnya, beberapa hari sebelum mereka membawa Hammerheads (sapaan penonton Hammersonic) berpesta sambil menikmati lirik melakoli di Jakarta, Saosin merilis info bahwa tak bisa melanjutkan perjalanannya ke Indonesia karena personel diduga kelelahan dan positif Covid-19 saat menjalani tour.

Kedua, ketika Saosin menjadi opener pada hari kedua perhelatan konser Bring Me The Horizon di Jakarta. Masalah lain malah muncul tersebab persoalan teknis. Akhirnya, Cove Reber cs batal lagi menghibur penikmat musik emo di Indonesia.

Mungkin memang berjodoh dengan fans di Indonesia. Akhirnya, Saosin berkesempatan datang mengganti posisi band emo asal Raleigh, North Carolina, yakni Alesana, yang membatalkan niatnya menemani band beken lainnya yang diminta datang oleh Ravel Entertainment beberapa hari sebelum festival Hammersonic 2024 dimulai.

Cove Reber selaku lead vocalist Saosin mengaku menyesal atas kejadian gagalnya untuk bertemu dengan para penikmat musiknya yang ada di Indonesia beberapa tahun lalu. Malam itu, konser pun berjalan dengan baik dan lancar. Seperti pada judul lagunya, akhirnya, mereka Come Close untuk menghibur para penikmat musiknya di Tanah Air. Patut diingat, Cove lewat laman Instagramnya menunjukkan, betapa dia sangat dekat dengan fansnya di indonesia.