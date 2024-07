Neona Ayu Rilis Mini Album Pretty Girl Rock, Tandai Peralihan Jadi Penyanyi Remaja

ERA.id - Penyanyi muda Neona Ayu akhirnya secara resmi merilis mini album baru bertajuk Pretty Girl Rock, pada Jumat (12/7/2024). Mini album tersebut terdiri dari lima buah lagu.

“Jadi lima track, yang pertama ‘Pretty Girl Rock’, ‘Yes You Do, No I Don’t’, ‘Why So Serious’, ‘Should I Go, Should I Stay’, sama ‘I Think’,” kata Neona Ayu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/7/2024).

Neona mengatakan, ia menghabiskan waktu selama lima hari untuk membuat album tersebut. Meski dibantu dengan produser, Neona mengaku membuat lirik-lirik lagunya sendiri.

“Prosesnya itu aku workshop selama lima hari, jadi satu hari aku bikin satu lagu, langsung rekaman dan nulis di hari yang sama. Terus selama lima hari itu aku workshop dari pagi sampai malam banget,” ujarnya.

“Dibantu sama produser, tapi aku ikut nulis. Aku yang kasih tahu idenya gimana, aku mau melodinya kayak gimana, mau lagunya kayak gimana, itu aku semua,” tambahnya.

Ketika menulis lirik lagunya, Neona mengaku tantangannya adalah menyesuaikan dengan anak-anak seumurannya, yang menjadi target pendengarnya. Dalam membuat lirik ia menggunakan pengalaman pribadi dan orang sekitarnya, serta melakukan survey demi bisa dekat dengan anak remaja.

“Tantangan menulis lagu mencari lirik yang pas untuk anak-anak seumuran aku. Terus cari tema yang masih bisa anak-anak zaman sekarang relate,” jelasnya.

“Ada beberapa pengalaman pribadi dan beberapa pengalaman dari orang-orang di sekitar aku. Aku juga survey apa yang anak sekarang alami,” lanjutnya.

Secara garis besar, mini album terbaru Neona Ayu ini bertema tentang pemberdayaan perempuan. Ia juga mengungkap bahwa perilisan mini album ini sebagai penanda peralihan dirinya dari seorang penyanyi cilik menjadi penyanyi remaja.

“Garis besarnya itu empowering women dan ini kayak juga kayak EP baru untuk ngebranding diri aku sih. Ini peralihan aku dari penyanyi cilik ke penyanyi remaja,” pungkas Neona Ayu.