Momen Key SHINee Sapa Penggemar di Indonesia Pakai Bahasa Jawa: Piye Kabare?

ERA.id - Solois sekaligus anggota grup SHINee Key sukses menggelar konser solo perdananya bertajuk "2024 Keyland On: And On in Jakarta" di The Kasablanka Hall, Jakarta, Sabtu malam. Key menyapa para penggemar dengan bahasa Jawam yang langsung disambut teriakan.

Dengan mengambil konsep mesin waktu, Key berhasil menyulap arena panggung yang dibalut dengan sinema menarik dan penuh warna. Key pun tampil menawan dengan balutan kaus berwarna magenta, rompi ungu, dan celana bermotif ala pemuda di era 90-an.

Sesaat setelah naik ke atas panggung, Key pun mulai menyanyikan lagu yang sangat familier di telinga penggemar, yakni "Good & Great". Key pun mulai menyanyikan lagu tersebut bersama iringan live band dan penari latar untuk memaksimalkan penampilannya.

Usai menyanyikan "Good & Great", Key kembali menghibur penggemar dengan dua lagu lainnya sebelum akhirnya menyapa mereka di konser malam tadi.

Dengan senyuman hangat, Key menyapa penggemar dalam tiga bahasa sekaligus, "Halo semua! Selamat malam! Halo, piye kabare?", sebagaimana dikutip Antara, Minggu (21/7/2024).

Mendengar Key mengucapkan kalimat bahasa Indonesia dan bahasa daerah, penggemar pun bersorak gembira.

"Selamat datang di konser perdana saya di Indonesia! Ini konser solo perdana saya, terima kasih ya sudah datang!" sambungnya.

Key pun kembali melanjutkan konsernya malam tadi dengan menampilkan deretan lagu penghibur hati khusus untuk penggemarnya di Jakarta, mulai dari "Easy To Love", "The Duty of Love", hingga "Hologram".

Tidak kalah semangat dengan sang idola, Shawol, nama penggemar, turut larut dalam gegap gempita konser malam tadi. Selama kurang lebih dua jam, Key sukses menghibur penggemar di Jakarta dalam "2024 Keyland On: And On in Jakarta".