Perdana Gelar Jumpa Penggemar di Tanah Air, Bang Yedam Ngaku Kenal Budaya Indonesia Berkat Lagu Dangdut

ERA.id - Solois muda asal Korea Selatan, Bang Yedam mengadakan jumpa penggemar untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertajuk "Be Your D Bang Yedam First Fan Meeting in Jakarta" di Jakarta International Velodrome, pada Sabtu (3/8/2024). Bang Yedam mengaku sudah mengenal budaya Indonesia lewat musik dangdut.

Untuk bertemu dengan penggemarnya di Indonesia, Bang Yedam mengaku sangat antusias dan gugup. Terlebih para penggemarnya di Indonesia juga sangat bersemangat untuk menyambut kedatangannya.

"Saya memang ingin banget ke Indonesia dan sekarang bisa datang, aku deg-degan. Kalau saya lihat-lihat fans di Indonesia ini sangat bersemangat, jadi dari dulu aku pengen datang ke sini," kata Bang Yedam saat konferensi pers di Jakarta International Velodrome, pada Sabtu (3/8/2024).

Musisi berusia 22 tahun itu mengatakan bahwa selama ini ia sudah cukup familiar dengan Indonesia. Ini lantaran sebelumnya ia sudah pernah berduet dengan Fildan DA menyanyikan lagu dangdut “Gejolak Asmara” di program Dangdut Kpop 2gether.

"Buat saya Indonesia sudah familiar karena saya pernah nyanyi dangdut," ungkapnya.

Dengan belajar bernyanyi lagu genre dangdut, Bang Yedam juga mengaku semakin mengenal budaya Indonesia. Hal tersebut sangat menyenangkan baginya.

"Dangdut itu kan vibes-nya kayak tradisional gitu, jadi rasanya dengan mempelajari dangdut saya jadi mempelajari budayanya. Rasanya menyenangkan karena melalui lagu saya bisa mengenal budaya Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, untuk jumpa penggemar pertamanya di Indonesia ini Bang Yedam mengaku sudah mempersiapkan berbagai hal spesial. Ia meminta para penggemar untuk menantikannya malam ini.

"Karena saya pengin banget ke Indonesia, tentunya ada beberapa hal-hal spesial yang saya siapkan untuk kalian," pungkas Bang Yedam.