Bang Yedam dan Mashiho Akhiri Kontrak dengan YG Entertainment, TREASURE Sisa 10 Member

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari YG Entertainment. Bang Yedam dan Mashiho memutuskan keluar dari agensi dan TREASURE.

Berita ini dirilis secara resmi oleh YG Entertainment melalui Weverse, Selasa (8/11/2022). Pada pernyataan tersebut, kedua idola itu memutuskan tidak melanjutkan kontrak dengan agensi dengan alasan berbeda.

“Setelah diskusi panjang dan hati-hati dengan Mashiho dan Bang Ye dam disepakati bersama untuk menyelesaikan kontrak antara keduanya dan YG Entertainment,” tulis agensi.

Menurut agensi, alasan Mashiho mengakhiri kontrak lantaran ingin fokus pada kesehatan dan penyembuhannya. Sementara Bang Yedam ingin melanjutkan karier sebagai seorang produser.

“Kami telah mencapai kesepakatan sehingga Mashiho memiliki cukup waktu untuk pulih dari kondisi kesehatannya, dan Bang Ye dam dapat melanjutkan karirnya sebagai produser,” jelasnya.

Dengan kepergian Bang Yedam dan Mashiho ini, nasib dari TREASURE sendiri dilanjutkan dengan 10 member. Mereka adalah Choi Hyun suk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Yoon Jae hyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Park Jeong woo, dan So Jung hwan.

Agensi juga mengaku sedih dengan keputusan tersebut, yang mana Bang Yedam dan Mashiho telah menjadi bagian TREASURE sejak awal. Namun agensi meminta agar para penggemar tetap memberi dukungan kepada mereka.

“Kami sangat sedih dengan kepergian mereka karena mereka telah bersama TREASURE sejak awal. Kami meminta dukungan Anda yang berkelanjutan untuk Mashiho dan Bendungan Bang Yedam,” ungkapnya.

Meski pun ditinggal oleh dua membernya, agensi memastikan akan tetap melakukan yang terbaik untuk masa depan TREASURE.

Sebelumnya, YG Entertainment mengumumkan bahwa Bang Yedam dan Mashiho akan beristirahat dari kegiatan promosi TREASURE. Tak heram bila keputusan ini pun sangat mengejutkan penggemar. Terlebih keduanya sudah sangat dinantikan kehadirannya oleh penggemar.

TREASURE merupakan boy band yang terbentuk berkat survival show bertajuk YG Treasure Box pada 2018. Mereka resmi debut sebagai idol Kpop di tahun 2020 dengan merilis single album berjudul "The First Step: Chapter One" dengan lagu andalan “Boy”.