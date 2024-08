Dinamika Percintaan Bikin Jatuh Lagi, Benci Lagi, Adifa Ajak Hadapi dengan Ketawa dan Joget

ERA.id - Rasa bahagia dan haru tampaknya tak cukup menggambarkan perasaan yang melingkupi Adifa saat ini. Pasalnya, penyanyi dari hasil program Inkubasi Trinity Optima Production yang juga kreator kecantikan itu, akhirnya merilis single perdananya “Jatuh Lagi /Benci Lagi”. Pencapaian Adifa ini sekaligus menandakan Trinity Optima sebagai label yang terus menjaga komitmennya untuk mendorong talenta-talenta muda mengembangkan bakatnya.

Karya kolaborasi yang ia tulis bersama Simhala Avadana (A&R Trinity Optima Production) dan TinTin tersebut, bercerita tentang pasangan yang terus mencoba bertahan, walaupun dalam menjalani hubungan sering mengalami badai baikan-berseteru-baikan-berseteru, seperti pikiran yang tidak menyatu selama menjalin hubungan, namun, sebenarnya merasa sama-sama cocok dalam banyak aspek dan saling mencintai.

Ditulis selama 5 bulan, kendala yang Adifa temui lebih kepada menentukan topik lagu. Adifa terang-terangan menyebut bahwa inspirasi topik lagu ini akhirnya datang saat dirinya mendengarkan lagu Slank - “Ku Tak Bisa” di mobil.

“Sedih, tetapi di satu sisi mengharukan, dan bisa juga diambil point of view yang lucu. Geregetan, gemes, tapi kesal juga. Nah, kesedihan kayak gini, kan, nggak harus yang diratapi banget. Kenapa tidak coba lihat dari sisi yang lebih chill, gitu, yang penting ketawa dan joget. Intinya, sih, coba lebih enjoy dan berdamai dengan kesedihan. You don’t have to take yourself seriously terus,” ungkap Adifa.

Simhala Avadana, salah satu penulis lirik lagu tersebut, mengaku bahwa Adifa termasuk musisi yang kooperatif, sehingga mudah membangun kerja sama dengannya. Pasalnya, selama pembuatan lagu Adifa aktif memberi input dan mengajak diskusi. Dari segi suara, dirinya juga mempunyai karakter suara yang sangat kuat, ditambah personanya yang riang.

Mengusung konsep era 70-an dengan setting vintage dari mulai wardrobe yang dikenakan hingga nuansa warna klip musik, Adifa mengaku puas dengan hasil music video yang dibuat oleh Michelle H dari rumah produkasi Otherlands. Hal ini lantaran konsep yang dipersembahkan, sesuai dengan keinginan Adifa, yakni adanya instalasi seni couple yang menambah kesan menggemaskan. Pada instalasi seni tersebut, dirinya sebagai perempuan yang menjadi model video musik, selalu dihibur dan diselamatkan oleh sahabat-sahabat perempuannya meskipun terkadang mereka juga geram mendengar kisah cinta temannya yang toxic itu.

Lewat lagunya ini, Adifa berharap dapat menemani para pendengar di momen-momen berharga dan happy mereka bersama orang-orang terdekat serta memvalidasi perasaan mereka yang lagi relate bahwa mereka tidak melaluinya sendirian. Tetapi, ia memberi catatan, di titik-titik tertentu, hubungan yang sudah terlalu toxic juga tidak perlu dipertahankan.

“Aku merasa di dalam hidup aku banyak sekali musisi-musisi yang make me feel that way. Jadi, aku ingin juga bisa memberikan kehangatan itu, bisa ada dalam precious moments orang-orang dengan rilisnya lagu ini. I hope people can dance around to this song!” jujur Adifa.

Simak karya terbaru Adifa, sebuah lagu penuh semangat yang dapat membantumu sejenak melupakan penatnya lika-liku hubungan bertajuk “Jatuh Lagi/ Benci Lagi” di seluruh digital streaming platform mulai Jum’at, 26 Juli 2024. Sementara, video klip musiknya dapat dinikmati di kanal Youtube Trinity Optima Production.