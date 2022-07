Jeff Smith Riset Langsung ke Seniman Tato, 4 Alasan Kamu Wajib Nonton Film 'How Are You Really?'

ERA.id - Film How Are You Really? yang merupakan garapan Falcon tayang melalui layanan streaming Klikfilm pada Rabu (13/7/2022) pukul 19.00 WIB. Film ini dibintangi oleh Jeff Smith, Jihane Almira dan Kevin Julio sebagai pemeran utamanya.



Dalam film ini, Rendra (Jeff Smith) dan Mirah (Jihane Almira) terlibat dalam kisah cinta terlarang. Padahal, Mirah sudah memiliki sudah suami bernama Wisnu (Kevin Julio). Ada banyak alasan mengapa kamu harus menonton film How Are You Really?



Sayang untuk dilewatkan begitu saja, inilah 4 alasan kamu harus banget nonton film How Are You Really? yang bikin perasaan campur aduk.

Acara virtual Gala Premiere Film How Are You Really?

1. Karakter unik

Sutradara, Hanny R Saputra mengatakan Jeff, Jihane dan Kevin memiliki karakter yang unik dalam film How Are You Really? Rendra yang merupakan seniman tato memiliki hubungan gelap dengan Mirah seorang pemilik toko bunga.



2. Riset ke seniman tato

Dalam film ini, Jeff Smith berperan sebagai Rendra yang merupakan seniman tato. Bahkan, Jeff Smith riset langsung ke temannya yang merupakan seorang seniman tato. Sehingga, Jeff belajar banyak dan berdiskusi dengan seniman tato.



"Aku lebih mendalami tato. Seniman tato tak bisa main-main dan harus masuk banget. Tidak bisa salah, karena seni yang permanen. Aku banyak ketemu dengan orang-orang seniman tato, melihat dan bertanya-tanya ketika mereka lagi bikin. Aku juga ikut gambar," ungkap Jeff Smith.

3. Kisah berawal dari benci konsep pernikahan

Memerankan karakter seniman tato, Rendra sangat membenci konsep pernikahan. Sebab, Rendra merupakan anak broken home. Orang tuanya berselingkuh dan memutuskan bercerai.



"Rendra nggak percaya dengan cinta. Dia benci pernikahan karena background orangtuanya terlibat perceraian dan perselingkuhan," tutur Jeff Smith.

4. Selingkuh walau memiliki suami nyaris sempurna

Jihane Almira yang berperan sebagai Mirah berselingkuh dengan Rendra, meski sudah memiliki suami terbaik yakni Wisnu. Mirah justru jatuh cinta dengan pria seniman tato, ketimbang dengan suaminya yang memiliki paras dan sifat yang nyaris sempurna.



"Ini nggak harus se-espek(tasi) orang-orang, seperti happy ending married, padahal nggak sama sekali. Hingga akhirnya toko bunganya sebelahan dengan Rendra. Sering interaksi dan muncul larangan," jelas Jihane.



"Tapi si Mirah hanya merespon baik. Mungkin dia merasa security, lebih perhatian Rendra. Dari Wisnu ada perhatian, tapi si Mirah ini perasa, dia bisa melihat dari intuisi. Dia membutuhkan kasih sayang yang asli dan didapat dari Rendra." lanjutnya.

