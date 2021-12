Kabar Baik! Gamelan Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Asli Indonesia

ERA.id - Sidang UNESCO sesi ke-16 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paris, Perancis, pada 15 Desember 2021, menetapkan gamelan sebagai Warisan Budaya Tak Benda.



"Inskripsi gamelan diajukan nominasi oleh Indonesia sejak tahun 2019, menjadi warisan budaya ke-12 Indonesia yang diakui oleh UNESCO," ujar Duta Besar LBBP RI untuk Prancis, Andorra, Monako/Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Mohamad Oemar, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/12.



Sebelumnya Indonesia telah punya wayang, keris, batik, pendidikan membatik, angklung, Tari Saman, Tiga genre tari Bali, Noken, Pinisi, Pencak Silat, dan Pantun. Upaya pelestarian Gamelan telah ada sejak lama dan dilakukan oleh berbagai pihak.



