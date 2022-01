Terispirasi dari Medsos, Band Nyentrik Kuburan Perkenalkan Single Berjudul TikTok

ERA.id - Kenalkan single terbaru berjudul Tikotok kepada kids era now, Band asal Kota Bandung yang 'nyentrik' yaitu Kuburan ubah warna musik agar lebih kekinian.



Walaupun ubah warna musik, kata Priya Ariyopanji sang vokalis saat ditemui usai mengisi acara Indokustik bersama I - Radio Bandung, di This Dish Eatry, di kawasan Jalan Cilaki Kota Bandung, mengatakan tidak merubah gaya ala-ala black metalnya.



“Target kami kan sekarang ngenalin ke kawula muda era now, jadi di lagu terbaru kami yang judulnya Tikotok, terinspirasi dari medi sosial yang eksis banget dan kami plesetin gitu," katanya, Jumat (28/1/2022).



