Breaking News! Kabar Duka dari Dunia Musik: Penyanyi Keith Martin Meninggal Dunia

ERA.id - Kabar duka dari dunia musik dunia. Penyanyi Amerika Keith Martin meninggal dunia pada Jumat (25/3/2022).



Penyanyi-penulis lagu R&B Amerika dan produser rekaman bernama lengkap Keith Eric Martin meninggal dunia di usia 55 tahun.



Sementara detail kematiannya belum terungkap, beberapa selebriti telah membuat posting belasungkawa dan ketidakpercayaan atas kematian penyanyi R&B tersebut.





"RIP Keith Martin never find some one like you," kata musisi David Bayu lewat Twitter.



"RIP Keith Martin. “Because of you my life has changed, thank you for the love and the joy you bring” kata penyanyi Andien.



Penyanyi yang popular dengan hits andalan Because Of You itu pernah tinggal di Indonesia dan duet dengan penyanyi Indonesia seperti Agnes Monica.