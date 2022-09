Dijadikan Tersangka, Tukang Es di Madiun Ini Diberi Uang oleh Bjorka untuk Bantu Sebar Informasi

ERA.id - Seorang pria berinisial MAH (21) asal Madiun, Jawa Timur (Jatim) ditetapkan menjadi tersangka karena terlibat dengan hacker Bjorka. Motif MAH menjadi admin Bjorka karena uang.



"Itu yang dipublish oleh tersangka tersebut. Adapun motifnya, motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang, itu motifnya," kata Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/09/2022).



Ade menambahkan tim khusus masih melakukan pendalaman terkait MAH dan hacker Bjorka. Terkait pasal berapa MAH dijerat dari kasus. belum Ade ungkapkan.



"Nanti update selanjutnya kita tunggu, ya," tambahnya.



Ade menambahkan channel telegram Bjorka dipakai MAH untuk mengunggah informasi mengenai hacker ini. MAH, sambungnya, memposting informasi Bjorka sebanyak tiga kali.



"Yaitu tanggal 8 september 2022, "Stop Being Idiot". Kemudian 9 September 2022 "The Next Leaks Will Come From The President of Indonesia" dan tanggal 10 September 2022 "To Support People Who Has Stabbling By Holding Demonstration in Indonesia Regarding The Price Fuel Oil, I Will Publish myPertamina Database Soon," tambahnya.



Lebih lanjut, Jubir Humas Polri ini mengatakan MAH tidak ditahan. "Berarti sedang diproses dan tidak dilakukan penahanan karena kooperatif," kata Ade Yaya.