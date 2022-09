Diserang Andi Arief, PDIP Pastikan Puan Tetap Lanjut Safari Politik Termasuk Partai Demokrat

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan safari politik partainya yang dipimpin Puan Maharani tidak akan terganggu dengan adanya tudingan bohong atau hoaks, yang dilontarkan Ketua DPP Partai Demokrat Andi Arief.



Puan, kata Said, akan tetap melakukan silaturahmi ke partai-partai politik, termasuk Partai Demokrat.



"Tidak akan mengganggu kunjungan mbak (Puan) untuk silaturahim, karena itu adalah tugas dari Ketua Umum ibu Megawati," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).



"Semua akan kita kunjungi," imbuhnya.



Said menegaskan PDIP memiliki prinsip untuk membangun suasana politik yang kondusif. Khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.



Menurut Said, partainya tak mau terlalu menanggapi tuduhan-tuduhan hoaks. Apalagi sampai menyudutkan pihak-pihak tertentu.



"Kami ingin membangun suasana yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Bukan memborbadir hoaks pernyataan yang mendeskritkan antarpihak," tegas Said.



Sebelumnya, beredar video pernyataan Andi Arief yang menegaskan kembali bahwa Partai Demokrat mendapat informasi bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya akan diikuti oleh dua pasang calon saja.



Salah satunya yaitu Puan Maharani yang akan dimajukan PDIP sebagai calon presiden (capres).



Andi menyebut, hanya ada satu cara untuk memenangkan Puan Maharani sebagai presiden, yaitu dengan menjegal banyak pihak. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang banyak digadang-gadang maju capres.



"Kenapa dua pasang? Kan ada Anies ada Ganjar. O, Anies kan sebentar lagi masuk penjara," kata Andi Arief.



"Partai-partai lain yang di KIB kalau gak nurut tinggal masuk penjara saja, Jahat bukan?" imbuhnya.