Usai Resmi Usung Anies Capres 2024, Surya Paloh Yakin Demokrat dan PKS Merapat

ERA.id - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh masih optimis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan berkoalisi dan sepakat mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



Surya mengatakan, berdasarkan pengalamannya sebagai politisi, peluang PKS dan Demokrat berkoalisi dengan NasDem di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sangat terbuka lebar.



"Dari apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, Insyaallah semuanya (PKS dan Demokrat) menyatukan pikiran, semangat, tekad bersama dengan NasDem, Insyaallah," kata Surya dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Senin (3/10/2022).



Meski begitu, Surya mengaku akan mengkomunikasikan pilihan Partai NasDem dengan calon-calon partai politik koalisi, termasuk PKS dan Demokrat.



Kalaupun ada yang tidak cocok dengan pilihan partainya, Surya pun tak mau memaksa.



"Nanti kita lihat teman-teman semua, nanti ngomong, 'eh kau lihat calon NasDem ini ganteng apa tidak?' kita tanya dulu dia," kata Surya.



"Kalau belum apa-apa kurang cocok, ya sudahlah apa boleh buat," imbuhnya.



Namun, jika partai politik yang hendak berkoalisi dengan NasDem sepakat dengan Anies sebagai capres yang akan diusung, maka langkah selanjutnya mereka akan melanjutkannya dengan deklarasi koalisi.



"Kalau ganteng, ganteng. Kamu lihat punya visi enggak, ya punya kapabilitas untuk memimpin bangsa. Kalau sepakat dengan NasDem sudah dua poin itu. Kamu yakin enggak Anies Baswedan, (kalau yakin) ya sudah kita atur baik-baik, kita atur hari baik," kata Surya.



Sebelumnya, Partai NasDem resmi mengumumkan akan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Gubernur DKI Jakarta itu merupakan satu dari tiga bakal cares yang direkomendasikan dalam Rakernas Partai NasDem pada Juni 2022 lalu.



"Pilihan capres NasDem adalah yang terbaik dari pada yang terbaik. Inilah akhir NasDem memberikan seorang sosok Anies Baswedan," ujar Surya Paloh.



Surya Paloh menilai, kenapa tidak untuk mengusung sosok terbaik sebagai capres. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak mengawal kemenangan Anies Baswedan di Pilprss 2024



"Jawabannya adalah why not the best. Mari kita semua mengawal pencalonan terhadap saudara Anies Baswedan," kata Surya.



Anies Baswesan pun menerima tawaran Partai NasDem untuk diusung sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.



"Bang Surya Paloh yang saya hormati dan keluarga besar Partai NasDem, Bismillah kami terima, kami siap," kata Anies.



Anies meminta doa kepada seluruh pihak agar perjalanan ke depan bisa semakin mudah, dan bisa memberikan visi misi agar dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.



"Dengan memohon doa semua, Insyaallah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalan yang berat tapi jadi perjalanan yang ringan," kata Anies.