NasDem Pastikan Deklarasi Koalisi Perubahan Saat Hari Pahlawan Batal

ERA.id - Deklarasi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang rencananya diagendakan bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 2022 dipastikan batal.



"Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2022).



Alasannya karena PKS baru akan menggelar rapat Majelis Syuro di akhir tahun. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru akan kembali ke Tanah Air sekitar 10 November 2022.



"Ya kita tunggulah, tentu kita harus menghormati mekanisme partai, bagaimana masing-masing partai," katanya.



Meskipun batal di bulan ini, menurut Willy, ada kemungkinan deklarasi Koalisi Perubahan akan dilakukan akhir tahun. Namun, bisa juga deklarasi dilakukan sendiri-sendiri.



"Paling cepat akhir tahun. Tapi tidak tertutup kemungkinan one by one, setelah NasDem, lalu Demokrat, lalu PK. Jadi tidak musti deklarasi bersama, tapi juga partai per partai," paparnya.



Lebih lanjut, wakil ketua badan legislasi (Baleg) DPR RI memastikan Koalisi Perubahan sudah semakin dekat dan banyak kesepakatan yang dilakukan.



"Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman dituangkan secara formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama," pungkasnya.