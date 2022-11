Bukti Baiknya Hubungan Jokowi dan Surya Paloh: Menteri dari NasDem Masih dalam Kabinet

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdulah yakin hubungan Jokowi dan Surya Paloh baik-baik saja. Buktinya masih ada menteri-menteri NasDem masih mengisi Kabinet Indonesia Maju.



"Tidak. Kalau dengan Pak Surya renggang, bagaimana menterinya," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).



Dia menilai, hubungan presiden dengan para meterinya, termasuk tiga orang menteri dari Partai NasDem, tetap harmonis. Tidak pernah ada menteri yang sengaja tidak diundang dalam rapat kabinet, maupun rapat terbatas.



Adapun tiga menteri dari Partai NasDem antara lain yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.



"Wong menteri-menterinya masih bagus hubungannya. Ada tiga menteri di dalamnya, dan semuanya di bapak presiden," katanya.



"Ada berita kalau menteri NasDem enggak diundang? Tidak ada. Jadi tidak ada masalah," tegas Said.



Terkait belum adanya ucapan selamat ulang tahun dari Jokowi kepada Partai NasDem, dia menilai sebaiknya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Apalagi, saat ini Indonesia sedang menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.



"Kira-kira kalau bapak presiden tidak mengucapkan selamat, Indonesia bubar? Tapi kalau G20 ada masalah, yang malu siapa? Urusan inteernasional dilarikan ke urusan ecek-ecek," ucapnya.



Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo total absen di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Partai NasDem, baik secara fisik maupun virtual melalui tayangan video. Hal itu diketahui saat acara puncak HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).



Acara puncak itu hanya ada sambutan dari bakal calon presiden (bacapres) yang diusung Partai NasDem Anies Baswedan dan pidato Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saja. Kemudian dilanjutkan dengan potong tumpeng.



Ditemui usai acara, Surya mengaku memang Jokowi sampai detik ini belum menyampaikan ucapan HUT kepada Partai NasDem baik melalui rekaman video, maupun secara pribadi kepada dirinya.



"Jujur saja, Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu," katanya.



Surya juga tak mau terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Dia mengaku cukup memahami kesibukan Jokowi selaku kepala negara. "Kenapa Pak Jokowi enggak kirim video? Ini kan ultah NasDem? Mau kirim video, itu bagus. Kalau enggak dikirim video mungkin karena kesibukan," katanya.



"Ya mudah-mudahan ada waktu, tidak akan lama (memberi ucapan selamat ultah untuk NasDem). Kita pahami kesibukan beliau," imbuhnya.