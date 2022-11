Cerita Sandiaga Uno Sambut Kedatangan Joe Biden di Bali: Dia Bilang Amazing, Wonderful

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden yang akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.



Joe Biden tiba menumpang Air Force One itu mendarat dengan mulus di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu (13/11/2022) pukul 21.45 WITA.



Mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Sandiaga Uno mengaku merasa terhormat menyapa langsung orang nomor satu di Amerika Serikat itu.



Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno mengaku menjabat tangan seraya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Joe Biden di Pulau Dewata.



"Atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia kami menyampaikan untuk lebih banyak kunjungan dan kerja sama sektor pariwisata dan ekonomi kratif," ungkap Sandiaga Uno melalui rilis resmi.



"Bukan hanya kunjungan dari AS meningkat, tapi produk ekonomi kreatif kita sangat dinimati terutama produk fashion kuliner dan produk kerajinan tangan," tambahnya.



Kedatangan Joe Biden juga disambut disambut meriah dengan pentas tari pendet yang dibawakan oleh Sanggar Badung Denpasar.



Joe Biden yang menyaksikan penampilan mereka katanya tak berhenti berdecak kagum dan menyampaikan rasa kagumnya.



"Amazing, splendid, wonderful!" ungkap Sandiaga Uno menirukan ucapan Joe Biden.



"Itu yang diucapkan sebagai rasa terima kasih, dan dia mengucapkan thank you kepada penari Bali," ujarnya.



Usai menyalami para pelaku seni, Joe Biden pun dikawal menuju hotel.



Lebih lanjut, Sandiaga Uno berharap Joe Biden bisa betah dan berlama-lama di Pulau Bali. Bukan hanya semata untuk menghadiri KTT G20, tetapi juga berlibur memulihkan diri.



"Selamat datang Presiden Biden di Wonderful Indonesia. Pulau Bali yang menjadi pusat pariwisata Indonesia," pungkas Sandiaga Uno.