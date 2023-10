Sandiaga Ungkap Peluang Promosi Wonderful Indonesia Lewat Drakor: Kalau Efektif, Kami Lanjutkan Tahun Depan

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan peluang melanjutkan promosi Wonderful Indonesia melalui drama Korea pada 2024.

“Kami akan kaji, seandainya efektif, akan kami lanjutkan sebagai bagian daripada promosi tahun depan,” kata Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (9/10/2023).

Ia mengatakan bahwa langkah promosi Wonderful Indonesia melalui drama Korea dilakukan karena drakor banyak diminati oleh pasar-pasar utama Indonesia.

Sandiaga juga mengakui bahwa keberadaan Wonderful Indonesia di drama Korea merupakan arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Ya, ini adalah arahan kami karena drama Korea banyak diminati,” ucap Sandiaga.

Salah satu drama Korea yang memunculkan logo Wonderful Indonesia adalah “Again My Life”, dan menjadi sorotan publik ketika tokoh dalam drama tersebut berlibur ke Bali.

“Tahun depan, kami juga akan berikan penekanan pada India dan Australia, dan beberapa negara yang pariwisatanya sangat berkualitas seperti Eropa dan Amerika,” ujar Sandiaga.

Diketahui, Sandiaga menargetkan 14 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2024, naik 5,5 juta dari target 2023, yakni 8,5 juta kunjungan.

“Insyaallah, kami targetkan 14 juta,” ujar Sandiaga Uno.

Selain fokus pada India dan Australia, Kemenparekraf juga membidik negara-negara lainnya seperti China, Malaysia, dan Singapura.

Sandiaga mengatakan, apabila ada kejutan berupa pertumbuhan signifikan jumlah wisman sebagaimana yang terjadi pada 2023, ia berharap agar jumlah kunjungan wisman pada 2024 dapat menyentuh 16 juta.

“Kalau 10-20 persennya itu kan kira-kira bisa mencapai 16 juta lebih,” kata Sandiaga.

Meskipun demikian, Sandiaga fokus pada pelaksanaan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan demi kebaikan masyarakat Indonesia secara luas.

“Fokus kita terhadap pariwisata berkualitas dan berkelanjutan semakin mendapatkan apresiasi,” ujar Sandiaga.